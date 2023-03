Nueva crisis bancaria EEUU podría impactar en El Salvador

https://sputniknews.lat/20230314/nueva-crisis-bancaria-eeuu-podria-impactar-en-el-salvador-1136847770.html

La crisis se desató el 10 de marzo cuando el Silicon Valley Bank, uno de los 20 mayores de Estados Unidos, no pudo pagar a los clientes que trataron de retirar sus depósitos, lo que condujo a la Reserva Federal a intervenir, una decisión que el 12 de marzo aplicó también al Signature Bank. Medios internacionales aseguran que se trata de "la segunda mayor quiebra de una institución financiera en la historia de Estados Unidos", ahora bajo control de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, siglas en inglés). Zelaya apuntó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el 13 de marzo a la prensa un rescate para los bancos, cuando ya hay noticias sobre un tercero en crisis, el First Republic Bank. Agregó que el problema podría trascender el ámbito bancario, porque hay una distorsión en los indicadores bursátiles de la industria tecnológica, que eventualmente golpeará a la industria bancaria y la tecnológica. El ministro recordó que la economía mundial ya sufría una distorsión en los precios del petróleo y de algunas materias primas por el conflicto entre Rusia y Ucrania "y esto —enfatizó— va a venir a agravar la situación". Cuestionó si será correcta la receta tradicional de hacer un salvataje de los bancos, como ya se hizo cuando Biden era vicepresidente durante la crisis inmobiliaria de 2008 y gobernaba Barack Obama. Agregó su creencia en la necesidad de mayor innovación, y más en estos momentos cuando la industria del acero, uno de los soportes de la economía estadounidense, está muy deprimida. Añadió que de esa forma se va "a atacar el problema con la misma receta que es contradictoria con tu otra política" de la Reserva Federal de elevar las rasas de interés para reducir la inflación. "Entonces, creo que deben pensar un poco más en ese tema los tomadores de decisiones de la economía global, este ya no es un tema que solo atañe a la economía estadounidense, sino que nos afecta a todos", opinó. El Ministro de Hacienda expresó su deseo de que se llegue a una buena solución, pues esta nueva crisis no le conviene a nadie.

