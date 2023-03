https://sputniknews.lat/20230315/chicago-tribune-llama-a-amlo-delirante-y-mentiroso--1136891231.html

'Chicago Tribune' llama a AMLO "delirante" y "mentiroso"

'Chicago Tribune' llama a AMLO "delirante" y "mentiroso"

De acuerdo con el medio estadounidense 'Chicago Tribune', el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, miente al decir que México no produce... 15.03.2023, Sputnik Mundo

Y es que la semana pasada durante su conferencia de prensa, el mandatario mexicano señaló que en México no se produce fentanilo, sustancia que en los últimos años ha implicado un serio problema de salud para Estados Unidos, en donde tan solo entre enero de 2021 y enero de 2022 más de 70.000 personas fallecieron por consumo de esta sustancia. Los dichos de López Obrador, fueron catalogados por Chicago Tribune como falsos y el medio estadounidense tildó al mandatario mexicano de "delirante" y "mentiroso". Asimismo, el diario indicó en su editorial que la estrategia de "abrazos, no balazos" impulsada por el presidente mexicano no ha rendido frutos y tachó como un "fracaso" la idea de combatir el crimen organizado disminuyendo la pobreza.Según el Chicago Tribune, aunque el Gobierno de Joe Biden ha estado presionando al de México para endurecer las acciones en contra de los carteles de la droga, parece que "el mensaje no está llegando". Sobre la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a México, tal y como lo proponen algunos republicanos, el medio señaló que esa no es la solución y esto solo generará más descontento entre ambos países, lo que podría recrudecer la violencia y el trasiego de drogas.El 8 de marzo, los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras —FTO, por sus siglas en inglés—.De acuerdo con los legisladores, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra ellos, como autorizar que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.Ante ello, el Gobierno de México ha contestado no solo en el discurso, sino en los hechos, pues ayer, 13 de marzo, el canciller, Marcelo Ebrard, viajó a Estados Unidos para reunirse con los cónsules mexicanos en ese país como parte de una campaña informativa sobre las acciones del presidente López Obrador en contra del crimen organizado y que se usará como una forma para evitar que las propuestas republicanas prosperen.

