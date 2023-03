El Congreso peruano aprueba acusar a tres exministros de Pedro Castillo por rebelión y conspiración

https://sputniknews.lat/20230315/el-congreso-peruano-aprueba-acusar-a-tres-exministros-de-pedro-castillo-por-rebelion-y-conspiracion-1136856331.html

La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este 14 de marzo el informe final de la denuncia constitucional que propone acusar a tres ministros del... 15.03.2023

Se trata de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino; el exministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, y el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino. Castillo dejó el poder precisamente depuesto por el Congreso, al que trató de disolver durante un mensaje emitido a la nación el 7 de diciembre de 2022. La vacancia en su contra determinada por el poder legislativo desató una crisis política en el Perú que continúa hasta hoy y que ha generado 66 víctimas mortales, entre civiles, policías y militares, de acuerdo con el recuento elaborado por la Defensoría del Pueblo de la nación andina.En el caso de Chávez, la Comisión aprobó el informe final con 24 votos a favor. Para el titular del Interior de la gestión de Castillo, Huerta Olivas, se contaron 19 votos a favor de la investigación. Mientras que la votación en relación a Sánchez quedó con 23 sufragios a favor. Poco antes, Willy Huerta envió una carta al presidente del Parlamento, José Williams, en la que le solicitó "se sirva desaprobar" el informe final que propone acusarlo junto con los otros exministros. Asimismo, el exministro del Interior consideró que tanto Betssy Chávez como Aníbal Torres, principal asesor de Pedro Castillo, debieron estar al tanto del mensaje que el exmandatario dio a la nación el 7 de diciembre, cuando además de intentar la disolución del Congreso buscó instaurar un Estado de excepción. "Yo no creo que la señorita Betssy Chávez y Aníbal Torres no hayan sabido el mensaje que iba a dar el señor Castillo (...) Lo digo porque ella es la expremier y el señor Aníbal Torres ha sido premier y asesor en ese momento", apuntó Huerta. "Ellos fueron los que ingresaron al despacho presidencial antes de la emisión de ese mensaje. No tengo por qué defender a nadie (...) No tengo por qué estar defendiendo cuando no se merecen ni mi lealtad ni mi respeto porque ellos sabían (...) qué mensaje iba a dar el expresidente Castillo", apuntó en su participación en la Comisión Permanente.De acuerdo con medios locales, el informe final aprobado implica la sugerencia de suspender en sus funciones a los también congresistas Chávez Chino y Sánchez Palomino durante la duración del proceso. En caso de que sean absueltos, los legisladores podrán reincorporarse a sus funciones.El 8 de marzo, luego de ser acusado desde el Congreso de encabezar una presunta organización criminal, el expresidente Pedro Castillo aseguró que se siente "secuestrado" y negó los cargos de corrupción en su contra. Asimismo, anotó que "se han armado un castillo de delitos con colaboradores comprados". Pedro Castillo se enfrenta a cargos de "organización criminal, asociación ilícita y tráfico de influencias" que podrían acarrearle una prisión preventiva adicional a la que cumple por sedición.

