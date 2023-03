https://sputniknews.lat/20230316/chile-busca-discutir-con-bolivia-y-venezuela-la-migracion-irregular-1136948625.html

Chile busca discutir con Bolivia y Venezuela la migración irregular

Chile busca discutir con Bolivia y Venezuela la migración irregular

El presidente chileno, Gabriel Boric, recorrió la localidad norteña de Colchane para revisar el despliegue de las fuerzas armadas en el control fronterizo y... 16.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-16T17:15+0000

2023-03-16T17:15+0000

2023-03-16T17:15+0000

qué pasa

chile

gabriel boric

venezuela

bolivia

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/10/1136948479_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_62ba5f9b21f886e0195781845f7e2efc.jpg

Chile busca discutir con Bolivia y Venezuela la migración irregular Chile busca discutir con Bolivia y Venezuela la migración irregular

Boric anunció conversaciones con países vecinos para tratar el tema de la migración ilegal y declaró que "hará la vida imposible" de aquellos que entren al país con ánimos de delinquir.Por otro lado, culpó a Bolivia de no reconducir a los migrantes colombianos y venezolanos que llegan llegan a Chile a través de este país.La respuesta del gobierno boliviano es que no hay ningún acuerdo al respecto que los obligue reconducir a los migrantes.Desde Venezuela le respondieron que no han recibido ninguna propuesta de trabajar en conjunto y le exigieron al gobierno de Boric que respete los derechos humanos de los migrantes.Nos comunicamos con Patricio Mery Bell, periodista y analista internacional chileno, para comentar sobre este enfrentamiento por la migración ilegal entre Chile y Bolivia.

chile

venezuela

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Tapia https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107124/47/1071244769_0:0:719:720_100x100_80_0_0_340f35921c228e59f4939e95d6351e92.jpg

chile, gabriel boric, venezuela, bolivia, migración, аудио