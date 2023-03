https://sputniknews.lat/20230317/la-policia-de-brasil-detiene-a-sospechosos-de-organizar-atentados-en-el-policia-de-brasil-1136978452.html

La Policía de Brasil detiene a sospechosos de organizar atentados en el nordeste del país

La Policía de Brasil detiene a sospechosos de organizar atentados en el nordeste del país

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía de Brasil ejecutó 30 órdenes de aprehensión y 24 órdenes de allanamiento contra integrantes de una organización... 17.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-17T14:20+0000

2023-03-17T14:20+0000

2023-03-17T14:46+0000

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108627/87/1086278744_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_a06369ca70e5f3397ae87b0849d7c518.jpg

Según el portal G1, las personas detenidas son parte de una facción del Sindicato do Crime, que habría organizado los atentados desde el interior de una cárcel. El líder de dicha facción, José Kemps Pereira de Araújo, de 45 años, está bajo arresto; la policía cree que él daba las órdenes para los ataques. Las autoridades creen además que el Sindicato do Crime y el Primer Comando de la Capital (PCC), grupos rivales en las rutas internacionales de cocaína a Europa, tuvieron una tregua temporal para organizar los atentados. Rio Grande do Norte entró en su cuarto día bajo ataques; al menos 39 ciudades del estado sufrieron atentados esta semana. Los delincuentes realizaron incendios y dispararon contra tiendas, edificios públicos y vehículos.

https://sputniknews.lat/20230316/nordeste-de-brasil-vive-una-tercera-jornada-consecutiva-con-ataques-del-crimen-organizado-1136945242.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil