Muere Carlos Payán, gran icono del periodismo mexicano y promotor de la izquierda

El periodista y escritor Carlos Payán Velver, fundador y director del diario mexicano 'La Jornada', falleció este 17 de marzo a la edad de 94 años, informó el... 18.03.2023, Sputnik Mundo

Carlos Payán fue senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1997 y 2000, en el primer Congreso en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tenía mayoría después de décadas de dominio legislativo y presidencial, y en la plena transición democrática que derivó en la derrota del PRI tras 70 años de Gobierno ininterrumpido. Nacido en el barrio de La Merced en 1929, Payán empezó su labor en el periodismo en El Machete, el entonces órgano de difusión de Partido Comunista Mexicano.Fue fundador del periódico Unomásuno con Manuel Becerra Acosta y, posteriormente, con Miguel Ángel Granados Chapa, fundador de La Jornada, cuya dirección ocupó desde su fundación en 1984 hasta junio de 1996, cuando dejó el puesto a la actual directora Carmen Lira."Carlos Payán fue un protagonista fundamental en la construcción de un periodismo libre. Un hombre consecuente, libertario, de firmes convicciones y compromiso social", escribió Alejandro Encinas, actual subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación en México."Era un personaje muy atractivo, tenía mucha personalidad", dice en entrevista con Sputnik Víctor Mendiola, fotoperiodista que trabajó con Payán en los años noventa, en la redacción de La Jornada. "En lo que tiene que ver con la fotografía, le gustaba muchísimo la foto y mandaba de pronto mensajes a los fotógrafos de que su foto era muy buena". "A mí me toco que una vez tomé una foto en Chiapas de un niño con un gallo, una foto que a mí me gusta mucho y la propuse como parte del reportaje que estábamos haciendo, que era sobre refugiados guatemaltecos, y resulta que se fue a primera [plana] y Payán me mandó a decir que la foto era muy buena. Tenía esos detalles de reconocer el trabajo fotográfico", recuerda Mendiola."En realidad quien llevaba la batuta en las juntas editoriales era Granados Chapa", recuerda uno de los editores que trabajó con Payán en los inicios de La Jornada. "Payán presidía la junta, revisaba la portada y a veces hacía la [sección de] Rayuela", dice este editor. "Carlos Payán Velver fue el capitán fundador del insólito navío periodístico llamado La Jornada, que durante décadas ha contribuido a impulsar el cambio democrático y popular en México", escribió el columnista Julio Astillero en su cuenta de Twitter."Fue un extraordinario hombre con vocación social y referente de la izquierda mexicana. Sin él, no podría hablarse de libertad de expresión", afirmó Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo.En diciembre de 2018, Payán fue reconocido con la medalla Belisario Domínguez por el Senado de México a propuesta del guerrerense Félix Salgado Macedonio, con quien compartió curul en la bancada del PRD en aquel congreso histórico y que hoy sigue siendo senador por Morena."Vivió y creció conociendo las condiciones sociales adversas, la lucha cotidiana que la mayoría de los mexicanos enfrentamos todos los días para conseguir el alimento familia", señaló el Senado en la justificación para darle el máximo reconocimiento que otorga esta Cámara del Congreso mexicano.Como senador, integró varias comisiones entre ellas la de la Comisión de Concordia y Pacificación que medió entre el Gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo con los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

