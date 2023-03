https://sputniknews.lat/20230318/una-fotografia-revive-el-drama-del-incendio-que-mato-a-seis-mujeres-en-mexico--video-1137006915.html

Una fotografía revive el drama del incendio que mató a seis mujeres en México en 2010

Una fotografía revive el drama del incendio que mató a seis mujeres en México en 2010 | Video

Una fotografía estilo 'tableau vivant' hizo recordar la tragedia mexicana de cuando seis mujeres murieron durante un incendio del que nadie quiso hacerse...

Más de una década después de que esas mujeres fallecieran en una sucursal de Coppel mientras realizaban un inventario a puerta cerrada, el fotógrafo y cineasta Pablo Tonatiuh Álvarez le dio luz y rostro a toda esa tragedia con Inventario, un tableau vivant (cuadro viviente), es decir, un montaje que conjunta técnicas fotográficas y cinematográficas para obtener una obra de mayor intensidad y cercanía con el espectador. En pocas palabras: un cuadro muy vívido de aquellas trabajadoras que fallecieron entre las llamas, las cuales acabaron por devorar todo el lugar, ubicado en Culiacán, Sinaloa, al norte de México. Y es que uno de los detalles de este siniestro que conmocionó al país latinoamericano el 10 de noviembre de 2010 es que nunca hubo culpables encarcelados: solo indemnizaciones a las familias de las víctimas. La compañía Coppel actualmente sigue operando en el país latinoamericano y es una de las tiendas departamentales más fuertes del país. Por ello, Pablo Tonatiuh Álvarez intenta sensibilizar a la población sobre esa negligencia que, con los años, se fue quedando en el olvido.En cuanto Álvarez publicó Inventario en sus redes sociales, miles de personas comenzaron a interactuar con la historia. Algunos recordaron con indignación el siniestro, otros recién descubrieron el suceso por primera vez y unos más hasta propusieron sumarse a iniciativas para apoyar a las familias de las víctimas.En los días posteriores, la imagen se compartió más de 25.000 veces desde las redes del autor, mientras que en TikTok —donde las principales audiencias se ubican entre los 18 y 25 años y el interés se centra en los contenidos de entretenimiento—, un video que retoma la fotografía alcanzó más de 9 millones de visualizaciones.Para lograr este retrato conmemorativo, el equipo de Álvarez requirió alrededor de 20 días de preproducción, entre los preparativos de la locación, el casting de las actrices, la confección de los uniformes y elementos de ambientación. El proceso de montaje, caracterización de las modelos y captura de la única fotografía llevó aproximadamente cuatro horas."Aquí hay una composición, hay luces que van dándole textura a los personajes para que puedan verse bien cada uno. Cada modelo está representando una situación distinta. Las mujeres que encontraron abrazadas, la que está al frente reclamando a la policía porque no llega, la que está a la izquierda, despidiéndose de sus familiares, y la que está en la puerta, un poco como sintiéndose responsable de todas ellas y no queriendo que el humo pase por por detrás de la puerta", detalló Álvarez.Nueve niños se quedaron en la orfandadEn noviembre de 2010, medios nacionales e internacionales cubrieron la noticia del incendio en el que fallecieron encerradas Ariana López Soto, Carmen Selene Moreno Zazueta, Verónica Picos Bastidas, Claudia Yaneth Bernal Delgado y Rosa Imelda Félix Gamboa. Sin embargo, aquellos reportes no generaron un impacto tan grande como para que las audiencias profundizaran en el dolor de los familiares y su lucha por obtener la verdad y justicia. Con los años, el caso se volvió un pasaje más en la historia de Culiacán, una ciudad ubicada en el estado de Sinaloa y marcada por la violencia del crimen organizado. De hecho, la ciudad es el bastión del cartel de Sinaloa, que en su momento fue liderado por el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Al momento del incidente, las trabajadoras dejaron nueve hijos en la orfandad, uno de ellos apenas tenía 45 días de nacido. Según reportes de la prensa mexicana, la empresa ofreció indemnizar a los niños con el pago de sus estudios desde la educación básica hasta el nivel profesional. Además, prometió otorgarles una ayuda de más de 21.000 dólares a cada familia para la adquisición o ampliación de sus viviendas, así como mantener el pago quincenal de más de 105 dólares a las víctimas durante 10 años.Las investigaciones oficiales revelaron que, al momento del incendio, la tienda tenía colocadas cortinas metálicas con candado y carecía de detectores de humo, de señalamientos de las puertas de acceso y de certificación de sus salidas de emergencia. Tras el siniestro, la estructura de la tienda quedó seriamente dañada, por lo que se ordenó su demolición.Tonatiuh reflexiona sobre las similitudes de esta tragedia y el episodio ocurrido en 1911 en la fábrica de textiles Triangle Shirtwaist de Nueva York, que originó la celebración del Día Internacional de la Mujer, ya que en ambas situaciones las trabajadoras eran jóvenes de entre 20 y 30 años, quienes murieron encerradas por un incendio."Una historia como la del Coppel, quizá con más mujeres [146 empleadas], fue la que inició el 8M, y nosotros lamentablemente tenemos historias así, que no representaron el inicio de movimientos a nivel más local, quizás porque la gente no supo qué pasó, pero que ahí están y que son tan valiosos", agregó el fotógrafo.Inventario es la primera fotografía de una serie llamada Las muertes del Capital, que muestran cómo las empresas dañan de manera directa o indirecta a las personas y a la sociedad. Aunque aún no hay un número confirmado, Tonatiuh estima que 10 fotografías serán parte de este proyecto, que es también una continuación de su anterior serie, Sin Olvido, la cual aborda la violencia que se vive en México, en la que la responsabilidad ha sido directa o indirectamente del Gobierno.

