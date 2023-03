https://sputniknews.lat/20230319/vamos-a-defender-la-patria-hasta-con-nuestra-vida-el-amor-por-amlo-se-desborda-en-mexico-1137040045.html

"Vamos a defender la patria hasta con nuestra vida": el amor por AMLO se desborda en México | Video

"Vamos a defender la patria hasta con nuestra vida": el amor por AMLO se desborda en México | Video

Miles de personas desbordaron el Zócalo de la Ciudad de México en una muestra de apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene una... 19.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-19T04:51+0000

2023-03-19T04:51+0000

2023-03-19T04:58+0000

américa latina

méxico

eeuu

morena

instituto nacional electoral (ine)

pemex

andrés manuel lópez obrador

felipe calderón

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/13/1137039464_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_04c65f6595d65435eacc18b731f5140c.jpg

Una enorme manta de 20 por 10 metros con la leyenda "Unid@s con AMLO por la soberanía energética" domina la plancha en la Plaza de la Constitución, la más grande e importante del país latinoamericano. Unos 20 hombres batallan para sostenerla. Es el contingente del municipio de Nezahualcóyotl, el más poblado de país, que vino organizado por el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, de Morena, el partido en el poder. Pasan la 17:30 horas (local) y el presidente López Obrador comienza su discurso para conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera. Una de las líderes se apresura a pedir que se levante la enorme manta. Que se vea que el contingente de Nezahualcóyotl está presente en este día histórico. Gerardo Gómez, uno de los organizadores, calcula que son hasta 20.000 personas las que llegaron solo desde este municipio del oriente de la capital mexicana. Se trasladaron en metrobús, quedaron de verse en la avenida 20 de Noviembre y entraron juntos a la plancha en el corazón político de la ciudad. Con un poco más de ganas hasta ellos solos pudieron llenar el Zócalo. Pero se cumplió: el Zócalo está a reventar. Hasta escampó después de una ligera lluvia. Llegaron contingentes de todo el país, tal vez por eso AMLO —apodo con el que lo conocen en México y el mundo— comienza su discurso mencionando cada uno de los estados de la República, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, uno por uno. Ahí está un grupo de Cajeme, Sonora, que hizo dos días de camino, y que grita y chifla cuando el presidente menciona su estado. Allá están los de Tierra Caliente de Guerrero, con sus sombreros calentanos, que agitan al ser reconocidos desde la tarima donde está el gabinete en pleno. Los veracruzanos se hacen notar en medio del griterío. Los de Chilpancingo se rayaron con su arroz y pescado empanizado que comen en platos de unicel.A unos metros está Antonio Ruiz, quien "nunca había asistido a un evento de estos", pero que ahora decidió venir con su esposa y otros familiares desde Indaparapeo, en la zona de lago de Cuitzeo, en Michoacán, y está feliz. Un sujeto con un póster de un hombre con la cara de AMLO, pero cuerpo de Arnold Schwarzenegger con la leyenda "Aquí los espero cabrones" causa sensación. La gente le toma fotos, selfies. Otra pancarta amarillo fosforescente reza: "Las güeras también leemos #polanco con AMLO #soy totalmente proAMLO", en referencia a Polanco, uno de los barrios más exclusivos y lujosos de la Ciudad de México, donde las rentas se pagan en dólares. "Hay que conmemora la expropiación petrolera. Fue la salvación de este país, sino estaríamos peor que Guatemala", dice la señora Guadalupe que vino con su hijo. Norma Hernández llegó con la organización Ruta Cinco desde Morelia hasta con su perrito. "Hay que apoyar el petróleo, a nuestro presidente, felicidades", dice con su Yorkshire en brazos en los pasillos frente al antiguo edificio del Ayuntamiento.Es el AMLOfest. "Veracruzanos de corazón con AMLO", "Estar con AMLO, orgullo Veracruzano", "Orgullo Veracruz Actopan", "Hasta el Tope, Sinaloa con AMLO" rezan las gorras, las camisetas, los chalecos guinda. Frente a la calle Madero un vendedor hace su agosto vendiendo pósters laminados con la fotografía del presidente con un Zócalo repleto, de a 30 pesos cada uno, las banderas de Morena y de México, a 10, los llaveros de a 5, los amlitos (peluches de AMLO) por doquier, los ajolotes.Es el pueblo rendido. Aquí el Instituto Nacional Electoral (INE) no se toca: se manosea, se aprieta, se exprime, se engulle. "Tu tan INE y yo tan Pemex", rezan las camisetas de un grupo que se toma selfies con botargas de AMLO y de Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, quien aspira a ser la próxima presidenta de México. El INE es el Instituto Nacional Electoral, el organismo que rige el sistema electoral y democrático del país, pero que ha pasado por una profunda reforma por orden de López Obrador, un hecho que ha sido severamente criticado por la oposición. Pero el presidente abusa. Ya a los 40 minutos del discurso, muchos se divierten a un costado de la Catedral con un grupo de vino desde Papantla, Veracruz, todos disfrazados y todos con sus cartulinas: del expresidente Salinas de Gortari (el INE no se toca, solo nosotros en 1988), del expresidente Peña Nieto (en el 2012 gané con 5 millones de votos con tarjetas Monex y Soriana), del expresidente Felipe Calderón (en 2006 gané con 0,36%, pues para qué sirven los algoritmos?) del expresidente Vicente Fox (solo ayudé "tantito" para que ganara Calderón y ni el INE ni el TRIFE los vieron) y hasta el periodista de Loret de Mola (Quiero mi "chayote", palabra con la que se conoce a los sobornos y prebendas que da el Gobierno a los periodistas).AMLO habla de los que decían los tecnócratas mentirosos sobre aumentar el salario mínimo y muchos abandonan ya el Zócalo por las calles de Tacuba, por Madero, por 5 de mayo, por donde se pueda. El McDonald's de la Plaza de la Constitución está a reventar, los guardias batallan para que nadie se cuele al baño sin ticket de compra. Todos los restaurantes y cantinas del primer cuadro, llenos, llenísimos. No se rompe un plato, pero sí se destapan cervezas y hasta tequila en la calle 16 de septiembre, donde ya el mitin es fiesta, la conmemoración es reventón. Y AMLO sigue, ahora con los programas sociales, con la continuidad con cambio asegurada, con el triunfo moral imposible de la derecha. Carlos González, "mejor conocido en el mundo de las bandas como 'El Serpiente'", vino desde el estado mexicano de Chiapas. Es miembro del Consejo Popular Juvenil, trabaja con jóvenes en conflicto con la ley, y se asume como sociedad civil organizada, "pero no de esa sociedad civil burguesa", dice."El pueblo es el único que puede defender lo que está pasando en México, si nosotros no nos organizamos y no demostramos, pase lo pase, que estamos a favor de la 4T, estos rateros, corruptos, leguleyos que están dentro del supremo tribunal de justicia o defendidos por el supremo tribunal de justicia van a hacer los que quieran en un futuro no muy lejano", dice. "Yo estoy en esta lucha, tengo hijos, tengo nietos, y para mí había sido un sueño dorado poder hacer esta revolución que tanto anhelábamos. Andrés Manuel dijo por la vía pacífica, va pacífica, pero si hay necesidad de tirar chingadazos, le vamos a entrar. Soy el Serpiente, soldado insurgente de la 4T"."Desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás, permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria", sentenció el presidente de México. El Zócalo truena.

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

méxico, eeuu, morena, instituto nacional electoral (ine), pemex, andrés manuel lópez obrador, felipe calderón, 📝 reportajes