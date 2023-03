El presidente chino, Xi Jinping, llega a Rusia en visita de Estado | Videos

"China y Rusia son buenos vecinos y socios fiables unidos por montañas y ríos. Hace 10 años, durante mi primera visita a Rusia como presidente de la República Popular China, el presidente [ruso, Vladímir] Putin y yo abrimos una nueva página en el desarrollo integral de las relaciones China-Rusia. Durante estos 10 años, los lazos bilaterales se fortalecieron y desarrollaron sobre la base de la no alineación, la no confrontación y el no ataque contra terceros, creando un nuevo patrón de relaciones interestatales en el espíritu del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa", destacó.