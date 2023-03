https://sputniknews.lat/20230320/instancia-legislativa-de-ecuador-analiza-pedido-formal-se-juicio-politico-contra-lasso-1137091151.html

Instancia legislativa de Ecuador analiza pedido formal se juicio político contra Lasso

Instancia legislativa de Ecuador analiza pedido formal se juicio político contra Lasso

QUITO (Sputnik) — El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador analiza este lunes el pedido formal de... 20.03.2023, Sputnik Mundo

Veloz, de la opositora coalición Unión por la Esperanza (UNES, centroizquierda), fue presidenta de la comisión parlamentaria que investigó las denuncias de hechos de corrupción en el círculo cercano al jefe de Estado. La Unidad Técnica Legislativa avaló previamente la propuesta presentada por dicha comisión al señalar que "cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución de la República y artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa". Además, recomendó al CAL que admita a trámite la precitada Solicitud de Enjuiciamiento Político y que, con base a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la remita a la Corte Constitucional para que esta emita el dictamen previo de admisibilidad. La comisión parlamentaria elaboró un informe, aprobado por 104 legisladores, que propone iniciar este proceso contra el mandatario por delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado, concretamente concusión y cohecho respecto a una presunta red que vendía cargos y contratos en el sector público, la cual estaría encabezada por el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso. También fueron revelados supuestos nexos con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa, y el presumible aporte de al menos un millón y medio de dólares a la campaña electoral de Lasso en su carrera por la presidencia en 2021. El presidente es señalado de haber conocido dos informes que alertaban sobre hechos de corrupción y no haber iniciado una investigación al respecto. Estos hechos, investigados por la Fiscalía General del Estado como el 'Caso Encuentro', removieron al Gobierno de Lasso, con la dimisión de varios miembros de su equipo, incluido el ministro de Agricultura Bernardo Manzano. Además, la semana pasada fueron desvinculados dos altos mandos policiales tras la revelación de un audio en el que acordaron cerrar una investigación referida a vínculos de los operadores políticos con el narcotráfico, para no afectar al presidente. En caso de que la Corte Constitucional se pronuncie de forma positiva sobre la iniciativa de juicio político, esta vuelve al parlamento para continuar trámite, mientras que si la rechaza la solicitud deberá archivarse. Para su aprobación en el Legislativo deberán emitirse 92 votos a favor del enjuiciamiento y destitución del presidente.

