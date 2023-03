https://sputniknews.lat/20230320/la-presidenta-del-senado-ruso-destaca-el-aumento-del-rol-de-africa-en-el-mundo-1137084211.html

La presidenta del Senado ruso destaca el aumento del rol de África en el mundo

"Aumenta el rol de los Estados africanos en la economía global", afirmó Matvienko en una sesión plenaria de la Segunda Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-África, agregando que también está creciendo el reconocimiento internacional del continente, tendencia que "rechazan los países del llamado Occidente colectivo, encabezado por Estados Unidos". De acuerdo con la presidenta del Senado, "África es un continente con un gran potencial que aún no se ha descubierto del todo", y cuya población se acerca a los 1.500 millones de personas. Según ella, Occidente está tratando de mantener a toda costa su exclusividad y su papel de dirigente mundial, rol que, por razones objetivas e históricas, pertenece al pasado. "Ellos no quieren cambiar su mentalidad neocolonialista. Recurren a medios bien conocidos de disuasión: sanciones, amenazas, chantaje, doble rasero y a la hipocresía abierta", resaltó la funcionaria rusa. En su opinión, aunque los países occidentales declaran constantemente su rechazo al legado del colonialismo, "en realidad no tienen prisa por reconocer su culpa por el genocidio de los pueblos de África, por el saqueo y la explotación salvajes de las riquezas naturales de los países africanos, por los crímenes cometidos", enfatizó la legisladora. Matvienko recordó que recientemente una delegación rusa viajó a Argelia, y comprobó que allí el tema de las indemnizaciones a las víctimas de las pruebas nucleares francesas en el Sáhara argelino sigue "abierto y resulta muy agudo para la sociedad argelina". "Creo que nuestra comunidad parlamentaria puede unirse en torno a esa iniciativa, para llamar a las antiguas metrópolis a la responsabilidad política y moral", concluyó la presidenta de la cámara alta del Parlamento ruso. Los días 19 y 20 de marzo en Moscú se celebra la Segunda Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-África. En el trabajo de la conferencia participan representantes de las comunidades científica, educativa y de expertos de Rusia y países africanos, así como diputados. Al evento acudieron más de 40 delegaciones de la mayoría de los países de África. Se trata además de un evento preparatorio de cara a la Segunda Cumbre Rusia-África, que se celebrará el 27 y el 28 de julio en la ciudad rusa de San Petersburgo.

