AMLO critica la posible detención de Trump: "Es para que no aparezca en la boleta electoral"

"No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería. Con todo respeto. Es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto. No quieren cambiar, se creen el Gobierno del mundo, se asumen el Gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa de este 21 de marzo.