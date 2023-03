https://sputniknews.lat/20230321/capturan-a-un-huidizo-perro-fantasma-en-la-amazonia-boliviana-por-primera-vez-1137113306.html

Capturan a un huidizo 'perro fantasma' en la Amazonía boliviana por primera vez

Capturan a un huidizo 'perro fantasma' en la Amazonía boliviana por primera vez

En una zona periférica de la ciudad de Trinidad, capital del departamento boliviano de Beni, fue atrapado un cachorro de 'Atelocynus microtis', el cual pese a... 21.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-21T04:04+0000

2023-03-21T04:04+0000

2023-03-21T04:04+0000

américa latina

bolivia

brasil

amazonia

animales salvajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/15/1137111816_0:263:1200:938_1920x0_80_0_0_3ad763741bc3fdb21bf165ae2e9baaa6.jpg

El cachorro de Atelocynus microtis, conocido como perro de orejas cortas, perro del Amazonas o perro fantasma, fue atrapado en campos de la Universidad Autónoma de Beni (UAB), en la ciudad de Trinidad.En Beni (centronorte) dicen que es más fácil encontrarse con un jaguar en la selva, antes que con un perro fantasma. Este animal huidizo y de hábitos nocturnos evita el contacto con humanos.El doctor veterinario Marco Greminger, investigador y docente de la UAB, capturó al pequeño Atelocynus microtis y lo trató en el hospital universitario porque se lo notaba con mala salud. Al cabo de un día fue liberado."Le hicimos estudios biométricos y vimos que es un cachorro de entre siete u ocho meses, porque aún no le bajaron los testículos de la parte abdominal. Aunque el perro estaba delgado, tenía el peso referencial dentro de lo normal. Su frecuencia cardiaca era un poco alta, porque estaba nervioso de la manipulación que le hicimos", contó Greminger a Sputnik."Tenemos muestras para hacer varios análisis. En estos días ha llovido mucho acá. Cuando mejore el tiempo intentaremos poner cámaras trampa para ver a su familia", explicó el veterinario.En el campus universitario, de 150 hectáreas, viven libremente pumas, jochis y otros animales del monte. Greminger comentó que hace unos años el predio estaba en plena área rural, pero en los últimos años se formaron alrededor varias urbanizaciones que presionan el hábitat de la fauna cercana.En el hospital de la Facultad de Ciencias Pecuarias el cachorro recibió suero, vitaminas, agua, carne y frutas. El doctor decidió liberarlo para no someterlo a más estrés. Eso sí, antes de que vuelva con su familia se encargaron de quitarle todo rastro de olor humano.El docente universitario mencionó que desde la difusión de este contacto, varios investigadores extranjeros manifestaron su interés por indagar las huellas del Atelocynus microtis en Beni.Greminger también se comunicó con la bióloga brasileña Renata Leite Pitman, quien se dedica a investigar a esta especie en la Amazonía de su país. Logró poner collares con chip a cinco individuos para monitorearlos. También es la autora de varias fotos que ilustran este artículo."Queremos intercambiar conocimientos con otros investigadores. No necesitamos recursos económicos, también tenemos equipamiento", resaltó el doctor veterinario.¿Más felino que canino?A pesar de su aspecto cánido, el Atelocynus microtis no tiene relación con el perro doméstico.Cuando estudió al cachorro, Greminger notó que su dentadura es más parecida a la de un felino que a la de un perro. Consideró que es necesario realizar más análisis para saber si esta especie se puede reproducir con los canes domésticos.Para el biólogo Huáscar Bustillos, "es de un género completamente diferente de los perros domésticos. No podría haber hibridación".No obstante, la proximidad de la ciudad y los animales domésticos puede afectar a la salud de este cánido silvestre. Ello explicaría el estado de debilidad en el cual fue hallado el cachorro de Atelocynus microtis: "Hay muchos perros por esa zona, entonces hay una potencialidad zoonótica que puede afectar a estos individuos", comentó a Sputnik."Este animalito tiene comportamiento crepuscular nocturno. Es relativamente solitario, solamente se junta en época reproductiva. A pesar de los estudios hechos en Brasil, todavía falta profundizar en su conocimiento", agregó.

https://sputniknews.lat/20221206/impresionante-esta-es-la-nueva-especie-de-boa-clasificada-en-la-amazonia-de-bolivia-1133242051.html

bolivia

brasil

amazonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, brasil, amazonia, animales salvajes