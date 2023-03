https://sputniknews.lat/20230321/cientificos-rusos-descubren-como-las-celulas-tumorales-pueden-sobrevivir-a-la-quimioterapia-1137134955.html

Científicos rusos descubren cómo las células tumorales pueden sobrevivir a la quimioterapia

Científicos rusos descubren cómo las células tumorales pueden sobrevivir a la quimioterapia

Científicos rusos descubrieron cómo las células tumorales pueden sobrevivir a la quimioterapia, informó el servicio de prensa de la Universidad Nacional de... 21.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-21T17:30+0000

2023-03-21T17:30+0000

2023-03-21T17:30+0000

ciencia

cáncer

mephi (universidad)

rusia

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108267/25/1082672526_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_97040301696f4125d877d3372e4dde85.jpg

Los científicos analizaron las propiedades fundamentales de las células: plasticidad y adaptabilidad. Estas propiedades son particularmente pronunciadas en los tumores, razón por la cual la enfermedad es tan insidiosa, dice el mensaje.En MEPhI explicaron que la base de la plasticidad es la capacidad de la célula para adaptarse a muchos estímulos —de lo contrario no habría vida, sería fácilmente destruido por la naturaleza sin vida, y la base de la adaptación— la capacidad de los genes para "reprogramar": silenciar o trabajar dependiendo de la situación.Los científicos explicaron que los genes no son una condición establecida de una vez por todas, sino que funcionan o "duermen" y un estímulo externo los activa o no, "como un pianista que elige las teclas adecuadas de entre las 'preexistentes' para que suene una melodía, no sólo ruido".Agregó que se intentó potenciar el efecto de la quimioterapia y la radioterapia para bloquear la reprogramación del aparato genético de las células tumorales.El trabajo fue publicado en la revista Biochemistry.

https://sputniknews.lat/20230316/avanza-la-lucha-contra-el-cancer-tiene-exito-una-pastilla-para-tratar-la-leucemia-1136948754.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cáncer, mephi (universidad), rusia, 💗 salud