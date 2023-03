https://sputniknews.lat/20230321/el-presidente-de-ecuador-lamenta-que-su-par-argentino-causa-dano-a-la-relacion-bilateral-1137120479.html

El presidente de Ecuador lamenta que su par argentino causa daño a la relación bilateral

"Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador", escribió en la red social. En un segundo mensaje el mandatario ecuatoriano etiqueta a la Organización de Estados Americanos, a varios presidentes y activistas políticos argentinos. Si embargo, el mensaje fue publicado sin un contexto. Las relaciones entre ambos países se tensaron luego que el Gobierno de Ecuador declarara persona non grata al embajador argentino en Quito Gabriel Fuks. La medida fue adoptada por Ecuador luego que la Cancillería argentina confirmara que la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte abandonara la Embajada argentina en Quito pese a la custodia policial que tenía la misión diplomática. Posteriormente, en reciprocidad, el Gobierno del presidente Fernández expulsó al embajador ecuatoriano en Buenos Aires. El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, declaró a la prensa en esa fecha que esperaba que este "impasse" no afectara las relaciones bilaterales y que su gobierno no pensaba romper las relaciones con Argentina. Holguín señaló en medios locales que Ecuador planteó sus dudas al embajador respeto a las circunstancias en que Duarte se evadió de la Embajada donde permanecía asilada por más de dos años con su hijo de 10 años. Luego de regresar a su país, el embajador Fuks dijo a la prensa que el canciller Holguín fue irresponsable por tensar las relaciones. Además, precisó que cuando les fueron solicitados las cintas de las videocámaras el nunca dio una respuesta negativa, sino que dijo que debía consultar a su país.

