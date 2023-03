https://sputniknews.lat/20230321/presidenta-de-peru-rechaza-haber-recibido-dinero-ilicito-en-campana-electoral-1137155252.html

Presidenta de Perú rechaza haber recibido dinero ilícito en campaña electoral

Presidenta de Perú rechaza haber recibido dinero ilícito en campaña electoral

LIMA (Sputnik) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este 21 de marzo haber recibido dinero ilícito de un empresario local para financiar la campaña... 21.03.2023, Sputnik Mundo

"Sobre lo que la señora [Maritza Sánchez] dijo en un medio de comunicación, lo único cierto es que [el empresario local] Henry Shimabukuro y ella fueron enviados por Pedro Castillo, todo lo demás es falso. No he recibido ni un solo sol [divisa peruana] de absolutamente nadie", dijo la jefa de Estado durante un acto público en Ayacucho (sur). La profesora Sánchez el 19 de marzo denunció que Boluarte habría recibido 150.000 soles (39.000 dólares) de parte del empresario Shimabukuro. La denuncia, hecha a través del programa periodístico local Cuarto Poder, reveló que la presidenta habría recibido ese dinero para financiar la campaña que llevó al poder a Pedro Castillo, quien tenía en su boleta a Boluarte como vicepresidenta. Boluarte asumió como presidenta luego de que el Congreso destituyera a Castillo por intentar cerrar el parlamento en diciembre del año pasado. Según la investigación de Cuarto Poder, el dinero no fue reportado a las autoridades electorales de Perú, por lo que su procedencia sería ilícita. El empresario Shimabukuro es investigado actualmente por la fiscalía por haber cometido presuntos actos de corrupción cuando ejercía como asesor del expresidente Castillo. Luego de la difusión de la investigación periodística, diversas bancadas políticas están pidiendo que la fiscal general, Patricia Benavides, inicie una investigación por presunta corrupción contra Boluarte.

