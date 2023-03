https://sputniknews.lat/20230322/china-podria-ser-garante-del-acuerdo-de-paz-entre-rusia-y-ucrania-1137197227.html

China podría ser garante del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

PEKÍN (Sputnik) — China, junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podría ser garante del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en el futuro... 22.03.2023, Sputnik Mundo

"China, junto con la ONU, puede ser un garante del acuerdo", afirmó el experto. Explicó que Estados Unidos (EEUU), a su vez, no podría jugar este rol, dado que "Rusia no puede confiar en EEUU". En su opinión, Washington "no quiere la paz" y "sigue echando leña al fuego y aumentando el apoyo militar a Ucrania" para debilitar a Rusia. Wang admitió que la situación es poco optimista y el conflicto podría prolongarse, sin embargo, expresó su convicción de que, si Rusia muestra su disposición a cesar el fuego, Europa y los países del grupo BRICS lo apoyarán. En cuanto a la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Moscú entre el 20 y el 22 de marzo, Wang subrayó que es de gran importancia para mantener el orden internacional de posguerra. Añadió que Pekín y Moscú están descontentos con las acciones de EEUU y otros países de Occidente que aplican medidas de contención y sanciones. "China y Rusia están unidas por objetivos, intereses y aspiraciones comunes, por lo que Pekín y Moscú promoverán juntos los valores universales como la paz, el desarrollo, la sinceridad, la justicia, la democracia y la libertad; lucharán por una convivencia armoniosa y una cooperación mutuamente beneficiosa, así como contribuirán a la paz y al desarrollo en todo el mundo", afirmó.

