Los nuevos subsidios a las grandes empresas en la UE: ¿hasta dónde pueden llegar?

Los nuevos subsidios a las grandes empresas en la UE: ¿hasta dónde pueden llegar?

Sin embargo, la arrogancia de las compañías establecidas en Europa se explica por dos elementos, escribe el medio. El primero que tiene que ver con que Joe Biden está utilizado subsidios gubernamentales por medio de la ley de Reducción de la Inflación (IRA) para que grandes actores industriales europeos emigren a tierras estadounidenses. Y, la segunda razón tiene que ver en cómo la UE ha respondido a los incentivos del país norteamericano.De esta manera, ante el temor de que la industria europea se enfrente a un declive existencial por los estímulos estadounidenses, Bruselas se ve obligado a ampliar las ayudas económicas a la comunidad de los países europeos con el objetivo de ser más autosuficientes. No obstante, China ya domina gran parte de la cadena de suministro de las tecnologías verdes, por lo que la carrera por los subsidios adquiere una escala global, escribe el medio."Por supuesto que estas amenazas son parte de una estrategia de cabildeo", aseguró un lobista empresarial, que solicitó el anonimato.Lo que está en peligro en la UE, es mantener su posición como industria global por sobre la base de uno de sus principios fundacionales, la economía de libre mercado. Si sus esfuerzos fracasan, las empresas empezarán a abandonar o quebrar, en cuyo caso se malgastarán enormes cantidades de dinero de los contribuyentes, asevera el medio.Un ejemplo rentable de la relocalización de las empresas con financiamiento estatal puede ser Tesla, que en 2010 recibió por parte de Alemania, los Países Bajos y Bélgica grandes promesas de incentivos para que abriera la llamada Gigafábrica europea. Ahora, la compañía anunció un cambio de estrategia fuera de Europa para beneficiarse de los subsidios estadounidenses. Esto priva a la UE de puestos de trabajo, impuestos e influencia económica mundial, indica.No sólo las empresas europeas y estadounidenses buscan subvenciones públicas para financiar tecnologías limpias. Las empresas chinas, líderes en la fabricación de baterías, también han entrado en el juego.El alejamiento del enfoque económico liberal de hace una década se puede evidenciar con el lanzamiento de la ley Net Zero Industry por parte de la Comisión Europea como parte del plan Industrial Green Deal y por la idea de relajar aún más la ayuda estatal de crisis e incluir nuevas reglas de subsidio para una gama de tecnologías estratégicamente importantes.Pero se supone que la propuesta permite a los países de la UE ofrecer a las empresas el mismo nivel de ayuda que podrían obtener con la nueva política de Biden, en el marco de la cláusula de "ayuda equivalente".David Kleimann, especialista en comercio del grupo de expertos Bruegel, considera que la tendencia actual es un "juego psicológico" para aumentar el precio, haciendo referencia a la amenaza del fabricante de automóviles alemán Volkswagen de "esperar" la respuesta de la UE antes de decidir la ubicación de una planta de baterías planificada.Por su parte, el jefe de baterías de Volkswagen, Thomas Schmall, en su LinkedIn publicó una serie de demandas, entre las que figura la limitación de los precios de la energía. Según él, estas exigencias deben cumplirse si las autoridades quieren que Volkswagen mantenga su palabra y realice las inversiones anunciadas en las plantas de Salzgitter (Alemania) y Valencia (España).Sin embargo, unos días después, declaró una inversión multimillonaria de Volkswagen en Canadá, donde la producción es elegible para los subsidios de la ley de Reducción de la Inflación.Frente al evidente auge de los incentivos es que algunos Estados de la unión económica han advertido a la Comisión que de aflojar la cartera relacionada con los subsidios, el bloque podría perder la armonía de mercado interno.Geert Bourgeois, eurodiputado de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), argumentó que "esta es una mala asignación de fondos públicos y perjudicial para el empleo y los consumidores en los Estados miembros más pequeños". Por otra parte, el Partido Popular Europeo (PPE), proempresarial, ha tratado recientemente de bloquear o corregir una serie de regulaciones verdes de la UE por temor a que socaven la competitividad.Holger Gorg, del Instituto Kiel para la Economía Mundial, precisó que los subsidios no cambiarán las decisiones de inversión a largo plazo. Señaló otros factores, como el tamaño y el potencial del mercado, la ubicación de los proveedores y la estabilidad económica y política de la región."Así que básicamente estás dando más dinero a empresas que ya lo están haciendo muy bien. En términos de los objetivos del gobierno, probablemente eso no sea realmente lo que quieres hacer con tu dinero", resumió.Mientras tanto, las multinacionales europeas presionan a la UE y a los gobiernos de los Estados miembros con sus declaraciones sobre la posible deslocalización, finalizó Politico.

