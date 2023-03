https://sputniknews.lat/20230323/burundi-dispuesto-a-desarrollar-la-cooperacion-con-rusia-en-ambitos-de-seguridad-1137237748.html

Burundi, dispuesto a desarrollar la cooperación con Rusia en ámbitos de seguridad

Burundi, dispuesto a desarrollar la cooperación con Rusia en ámbitos de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — Burundi está dispuesto a desarrollar la cooperación con Rusia en los ámbitos de la seguridad y la cooperación técnico-militar, declaró el... 23.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-23T13:06+0000

2023-03-23T13:06+0000

2023-03-23T13:06+0000

internacional

rusia

burundi

serguéi lavrov

áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/17/1137238214_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a991b0eb5ab0991e12cdea9ec154ca91.jpg

El diplomático burundés señaló que su país siempre ha mantenido buenas relaciones con Rusia en el campo del equipamiento y la tecnología militar, y que está dispuesto a seguir desarrollándolas. Asimismo, subrayó la importancia de las armas para controlar la situación en los países vecinos. "También intercambiamos puntos de vista sobre la resolución de conflictos en la región de los Grandes Lagos, especialmente en la República Democrática del Congo [RDC], nuestro vecino", enfatizó Shingiro, indicando que Burundi tiene allí un contingente de tropas. Aseguró que el mandatario burundés, Evariste Ndayishimiye, como actual presidente de la Comunidad Africana Oriental, presta gran atención a las cuestiones de seguridad y quiere restablecer la paz en la RDC junto con sus colegas de la región. "Necesitamos equipamiento militar para el Ejército burundés, con lo que podremos garantizar nuestra capacidad de combate", concluyó Shingiro.Asimismo, Lavrov afirmó que el presidente de Burundi confirmó que tomará parte en la cumbre Rusia-África.El ministro ruso comunicó que Moscú está interesado en elevar el novel de la cooperación económica e inversionista, así como en desarrollar el comercio con Burundi.El canciller de Burundi, a su vez, pidió transmitir saludos de parte del jefe de su país, Evariste Ndayishimiye, al presidente de Rusia, Vladímir Putin, así como agradeció a los habitantes de Sochi por la recepción dispensada y dijo que le impresionaron la arquitectura de la ciudad y sus estaciones de esquí, agregando que lamenta no saber practicar ese deporte.Energía nuclearRusia y Burundi están preparando un acuerdo intergubernamental en materia de energía atómica, anunció Lavrov.Calificó de constructivas sus negociaciones con Shingiro, durante las cuales ambos ministros coincidieron en la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales en todos los sentidos y, en particular, abordaron el uso pacífico de la energía nuclear.El 22 de marzo, el canciller de Rusia mantuvo un diálogo con su par de Eritrea, Osman Saleh, en Sochi, donde los dos titulares se centraron en desarrollar la cooperación en todas las áreas con el fin de desbloquear el potencial en el ámbito económico.La primera cumbre Rusia- África se celebró en octubre de 2019 en Sochi.

https://sputniknews.lat/20230321/parlamentario-ruso-denuncia-presion-occidental-sobre-africa-antes-de-conferencia-en-moscu-1137128533.html

https://sputniknews.lat/20230323/rusia-y-china-cooperan-en-el-ambito-nuclear-civil-1137234128.html

burundi

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, burundi, serguéi lavrov, áfrica