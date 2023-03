https://sputniknews.lat/20230323/que-papel-desempenan-los-paises-no-nucleares-en-la-seguridad-mundial-1137233968.html

¿Qué papel desempeñan los países no nucleares en la seguridad mundial?

Los países que no poseen armas nucleares podrían desempeñar un papel más firme en la defensa de la seguridad mundial, afirmó a Sputnik el viceministro de... 23.03.2023, Sputnik Mundo

El 22 de marzo, Riabkov declaró que actualmente resulta imposible referirse a ningún acuerdo potencial con Estados Unidos (EEUU) que esté relacionado con la restauración del nuevo Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas (START III). En este contexto de falta de diálogo nuclear entre Washington y Moscú, una corresponsal de Sputnik le preguntó al funcionario qué papel podrían desempeñar los países no nuclearmente armados para garantizar la seguridad mundial. Además, recordó que el 21 de marzo, durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Rusia, las partes firmaron declaraciones reafirmando el postulado de que "el uso de armas nucleares es inaceptable y no hay vencedores en una guerra nuclear.""Quiero decir que Rusia mantiene su adhesión a posiciones clave, doctrinales y políticas, a favor del mantenimiento de la seguridad mundial y libre de la amenaza nuclear", apuntó a Sputnik.Sin embargo, el vicecanciller considera que los países que no poseen armas nucleares y no tienen "tendencia a estar de acuerdo con Washington en cualquier cuestión" podrían desempeñar un papel más firme en la defensa de la seguridad mundial.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el pasado 28 de febrero la ley sobre la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado START III. El START III, suscrito por un período inicial de 10 años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva. Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026. Actualmente, es el único acuerdo de control de armas que vincula a las dos grandes potencias.

