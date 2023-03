https://sputniknews.lat/20230324/maestros-paralizan-clases-escolares-en-bolivia-para-exigir-mayor-presupuesto-e-items-1137296197.html

Maestros paralizan clases escolares en Bolivia para exigir mayor presupuesto e ítems

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Los maestros urbanos de Bolivia paralizan las clases escolares, protagonizan marchas y bloqueos de carreteras como medidas de... 24.03.2023, Sputnik Mundo

Los maestros bolivianos demandan mayor cantidad de puestos de trabajo en las unidades educativas del país, mejoras salariales y cuestionan la nueva malla curricular, por considerar que aumenta contenidos e incorpora elementos ideológicos, pero no mejora beneficios para los profesores. El diálogo con el Gobierno boliviano no se puedo concretar desde hace dos semanas por falta de "voluntad política", según Salazar, y no existe predisposición para negociar. "Nosotros creemos que está mal administrada la educación en Bolivia y tenemos que resolver este problema, nos preocupa la calidad de la educación como maestros", indicó. Los educadores argumentan que existe una deuda histórica de 7.000 ítems para maestros y que el nuevo currículo educativo en aplicación en las unidades educativas no fue consensuado con las organizaciones de maestros. La educación escolar en Bolivia es gratuita hasta el bachillerato y es el Gobierno nacional es la responsable por ley de la contratación de maestros. El presidente de Bolivia, Luis Arce, planteó en septiembre de 2022, durante el Seminario Internacional Políticas y Acciones hacia la Calidad Educativa, la necesidad de que el sistema educativo boliviano sea comparado y evaluado a escala internacional con el objetivo de mejorar la calidad educativa.

