Cuba alista la celebración de elecciones nacionales este 26 de marzo

Para esta ocasión serán elegidos los 470 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) que, una vez constituida, elegirá a su vez al presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Estado y al presidente y vicepresidente de la República, de acuerdo con lo que establece la Constitución vigente desde 2019.Como novedad en este proceso, este año se reduce en 135 escaños la cantidad de diputados que integrarán la asamblea unicameral, hasta ahora compuesta por 605 legisladores.Cómo funciona el proceso electoralDespués que fueron electos los delegados de base en las más de 12.000 circunscripciones del país, se constituyeron las 168 asambleas municipales del Poder Popular, las cuales, a su vez, se encargan de escoger a los miembros de los Gobiernos provinciales, encabezados por el gobernador, y se constituyen las Comisiones de Candidatura, que proponen a los diputados a la Asamblea Nacional, de ellos un 50% por delegados municipales elegidos con voto directo y el otro 50% propuestos por las organizaciones sociales y de masas.Después de la elección de los diputados y constituido el Parlamento, resultarán elegidos el presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Estado, quien a su vez designa una Comisión Electoral Nacional que elegirá una comisión de candidaturas para elegir al presidente y el vicepresidente de la República.Esta comisión de candidaturas estará integrada por representantes de organizaciones de masas, entre ellas la Central de Trabajadores de Cuba (sindicatos), los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.Después de cumplido este requerimiento, el presidente electo propone a la Asamblea Nacional a los integrantes del Consejo de Ministros, incluido el primer ministro.De acuerdo con las legislaciones vigentes, el sistema electoral cubano no es presidencialista, es un sistema de corte semi-parlamentario, donde el presidente no tiene las facultades de tomar decisiones solo, no da cargos honoríficos y no nombra embajadores, y las grandes decisiones están centradas en los órganos colegiados del Poder Popular.Según el artículo 11 de la ley 136 de 2020, el presidente de la República puede ejercer su cargo hasta dos períodos consecutivos de cinco años, luego de lo cual no puede desempeñarlo nuevamente.Las primeras elecciones generales para elegir delegados a las Asambleas Municipales y Provinciales del Poder Popular, así como diputados a la Asamblea Nacional, se celebraron en 1976.

