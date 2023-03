Putin está de acuerdo con Seymour Hersh: los gasoductos Nord Stream fueron atacados por EEUU

https://sputniknews.lat/20230325/putin-esta-de-acuerdo-con-seymour-hersh-los-gasoductos-nord-stream-fueron-atacados-por-eeuu-1137338422.html

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que está de acuerdo con las conclusiones del periodista estadounidense Seymour Hersh sobre la... 25.03.2023, Sputnik Mundo

Agregó que será difícil saber la verdad sobre los ataques contra los gasoductos Nord Stream, pero dijo que algún día se revelará todo. Además, el mandatario ruso señaló que el objeto hallado cerca del gasoducto submarino e investigado por Dinamarca ya no es explosivo. El presidente ruso Indicó que, después de este anuncio de Dinamarca, para Moscú ya no tiene sentido realizar una investigación sobre el Nord Stream.El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, por causas desconocidas.Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas, y los Gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a mediados de 2022.En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del Báltico.Hersh subrayó que Biden aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

