La Masacre de My Lai: los sobrevivientes cuentan sobre el crimen del Ejército de EEUU en Vietnam

La Masacre de My Lai: los sobrevivientes cuentan sobre el crimen del Ejército de EEUU en Vietnam

La masacre en My Lai fue una de las peores matanzas de civiles perpetrada por soldados de EEUU durante la Guerra de Vietnam. Unos 504 campesinos del remoto... 26.03.2023, Sputnik Mundo

Durante la Guerra de Vietnam, el Ejército estadounidense se enfrentó a una feroz resistencia de la guerrilla vietnamita que contaba con el apoyo de la población local. Los altos mandos en Washington empezaron a considerar cada aldea como un bastión guerrillero e hicieron la vista gorda ante el empleo de tácticas de exterminio total.La operación comenzó la mañana del 16 de marzo de 1968. Tras un bombardeo de artillería preparatorio de cinco minutos, los militares fueron desembarcados por helicópteros. Resultó que no había guerrilleros vietnamitas en el pueblo. La pequeña unidad de milicianos instalada en My Lai, en la provincia vietnamita de Quang Ngai, abandonó el pueblo poco antes del desembarco estadounidense. Al no encontrar lo que buscaban, los soldados abrieron fuego contra los habitantes que trabajaban en los arrozales. Los militares estadounidenses lanzaron un ataque contra el pueblo, disparando sin cesar. Lanzaron granadas contra las casas y dispararon a los habitantes con armas automáticas. El comandante de la operación era el teniente William Calley, que ordenó bombardear My Lai para despejar una zona de aterrizaje para los helicópteros y obligar a los residentes locales a marcharse. Los testigos de este atroz crimen contaron a Sputnik lo que nadie más sabía.Agregó que los soldados de EEUU estaban muy enfadados, rudos y con brutalidad disparaban sin pensar dos veces, así mataron a niños de 6 y 7 años.Otro superviviente de la masacre Vo Cao Loi compartió con Sputnik que "los que dirigían esta guerra en el Pentágono, en la Casa Blanca, deberían haber rendido cuentas".El encubrimiento de la masacre continuó hasta que Ron Ridenhour, un piloto de helicóptero de la 11ª Brigada que conocía la masacre, pero no participó en ella, inició una campaña para descubrir los hechos. Él escribió cartas a Nixon, al Pentágono, al Departamento de Estado, a la Junta de Jefes de Estado Mayor y a varios congresistas, pero al no obtener respuesta Ridenhour concedió finalmente una entrevista al periodista de investigación Seymour Hersh, que publicó la historia en 1969. El reportaje de Hersh sobre el "asesinato a quemarropa" en My Lai, ganador del Premio Pulitzer en 1970, apareció en los periódicos junto con fotografías que conmocionaron al mundo. Varios oficiales fueron acusados de delitos relacionados con la masacre de My Lai, entre ellos fue el teniente Calley, el capitán Ernest Medina y varios soldados más. Con la excepción de Calley, todos los acusados fueron absueltos o se retiraron los cargos contra ellos antes del juicio, alegando que simplemente cumplían órdenes. Tras un consejo de guerra celebrado en marzo de 1971, Culley fue declarado culpable de matar a 22 civiles vietnamitas y condenado a cadena perpetua, pero fue puesto en libertad condicional en 1974.El My Lai Memorial está construido en el emplazamiento del pueblo donde tuvo lugar la masacre y recibe turistas todos los días. En este lugar la gente puede sentir con más claridad el dolor sufrido por 504 civiles inocentes y comprender el valor de la paz.

