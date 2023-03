https://sputniknews.lat/20230328/eeuu-le-vende-seguridad-a-colombia-para-no-perder-a-su-mejor-aliado-de-la-region-1137438116.html

EEUU le vende seguridad a Colombia para no perder a su mejor aliado de la región

Junto con el ministro llegaron, la ministra de educación, Aurora Vergara; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y el viceministro de comercio, Felipe Quintero, además del Alto Comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda.El encuentro tenía como objetivo la cooperación entre los dos países en materia de paz, reforma rural y lucha contra las drogas y el cambio climático, y la crisis migratoria que se vive en EEUU.En la inauguración del Dialogo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hizo énfasis en la importancia que tiene Colombia para Estados unidos, y comentó respecto a la seguridad en el país sudamericanos afirmando que para poder reducir la violencia se tienen que "atacar problemas fundamentales como la corrupción y la impunidad".Pero el funcionario estadounidense ignora las políticas belicistas que los anteriores gobiernos de Colombia aplicaron, con el visto bueno de Washington.El ministro colombiano también resaltó la amistad histórica de los dos países, en donde señaló la los puntos a dialogas además de subrayar el nuevo Gobierno colombiano, el cual no cambiaría sus políticas de amistad con EEUU.Igualmente Álvaro Leyva, anunció que le presidente Gustavo Petro ha propuesto la creación de dos conferencias latinoamericanas, que miren el problema de la migración y las drogas.El canciller resaltó que Colombia sigue luchando contra el narcotráfico y que se sigue buscando la aplicación de los acuerdos de la Habana para este problema que involucra a todo el continente.Pero claramente Leyva no hizo énfasis en que la lucha contra el narcotráfico ha sido realizada solo desde suelo colombiano y no en suelo de EEUU, en donde más se consume narcóticos de todo tipo, por lo que esta lucha por la seguridad y en contra del narcotráfico se vuelve en un acto hipócrita.Es por eso, que invitamos a nuestro espacio a al comunicador social, magíster en Negociaciones Económicas, quien también es periodista del medio de comunicación digital, Al Carajo.org, a John Alexander Lastra, quien nos comentó al respecto de este tema:Y agregó, "sí se le llega a poner un bloqueo a Colombia, imagínese la crisis en la que entraría. Porque Colombia todavía es dependiente de las importaciones y exportaciones de EEUU".

