Hallan una nueva fuente de agua en las muestras chinas del suelo lunar

Hallan una nueva fuente de agua en las muestras chinas del suelo lunar

Un nuevo descubrimiento podría abrir camino a los futuros exploradores de la Luna, pues ahora los científicos hallaron una nueva fuente de agua que es además... 28.03.2023

En particular, los científicos chinos encontraron agua incrustada en los granos de cristal del suelo lunar. A pesar de que todos son de tamaño microscópico, como hay 1.000 millones o hasta billones, los recursos de agua son tremendos, según Hejiu Hui de la Universidad de Nanjing, uno de los investigadores. De hecho, según las estimaciones podría tratarse de hasta 297.600 millones de toneladas de agua.Esta característica de ser renovable se debe al bombardeo constante de hidrógeno proveniente del viento solar que sufre la Luna. "El agua puede ser recargada en la superficie lunar", dice Hui.Los científicos plantean la idea de extraer el agua de esos granos, aunque todavía no tienen claro de cómo realizarlo, se considera el calentamiento de los granos o bien hacerlo a través de futuras misiones robóticas. En todo caso, se requieren investigaciones adicionales, por ejemplo, para determinar si esa agua es potable o no.Estudios anteriores que también hallaron cristales con agua en las muestras de rocas volcánicas sacadas hace medio siglo por las misiones Apollo en la Luna, y desestimaron la creencia de que la superficie de la Luna es completamente seca. Se estima que debería haber enormes depósitos de agua en el polo sur de la Luna, que está permanentemente en la sombra. Toda esta agua podría servir no solo para abastecer a las tripulaciones de las misiones espaciales, sino también para generar combustible de cohetes.El estudio ha sido publicado en Nature Geoscience.

