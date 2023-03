Inflación descontrolada en Argentina: “El día 15 ya es fin de mes”

https://sputniknews.lat/20230328/inflacion-descontrolada-en-argentina-el-dia-15-ya-es-fin-de-mes-1137449729.html

La inflación en Argentina no para de crecer y a la gente le cuesta cada vez más llegar a fin de mes.

La inflación en Argentina está fuera de control y ya superó el 100% interanual. Esto hace que los salarios sean cada vez más bajos y los trabajadores tengan dificultades para llegar a fin de mes. Por eso, muchos de ellos deben tomar más trabajos para pagar sus gastos.Contra las promesas del ministro de economía Sergio Massa, en febrero el número de inflación fue de 6,6% y el horizonte no parece mostrar un sendero a la baja.Comerciantes de todo el país se ven envueltos en esta dinámica, de la que no pueden salir. "Con esta administración se perdió el valor de referencia para la reposición. Cuando compras la materia prima, no sabés cuánto va a valer después", señaló el presidente de la Cámara de Innovación Textil y Afines, Ernesto del Burgo, para Cara o Ceca.En el rubro alimenticio, los empresarios deben ajustar los precios inclusive dentro del mismo mes. El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, nos dijo que en “el mes de febrero el cajón de huevos se comenzó pagando 7000 pesos. A mitad de mes se fueron a 11.000 y luego pasaron a 13.500 en marzo”.En Cara o Ceca también hablamos de la deuda externa, luego de que la agencia calificadora Fitch rebajara la deuda argentina a la categoría ‘C. "El default es inminente", dijo la agencia.Para Emmanuel Álvarez Agis, un conocido economista que fue funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, dijo que el acuerdo con el FMI, mediante el cual se reestructuró la deuda 45.000 millones de dólares contraída por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) el FMI, no va a cumplirse.Pero la deuda es un fenómeno mundial. Según el economista Nouriel Rubini, conocido por haber previsto la crisis financiera de 2007-2008, se viene “la madre de todas las deudas”, porque la deuda total, privada y pública mundial a fines de 2021, estaba sobre 350% del pbi global.En otro orden, la crisis política en Perú no tiene visos de solucionarse. Desde la destitución de Pedro Castillo, ya fallecieron 67 personas.El Congreso presentó una moción de destitución para la actual presidenta Dina Boluarte, que se debatirá este jueves 30. Pero no parece tener los votos necesarios.Jorge Luis Cruz, periodista peruano, sostuvo que “no van a destituir a Boluarte. La mayoría opositora al expresidente Pedro Castillo, ahora apoya a la presidenta actual [que compartía fórmula con Castillo]”.

