Defensora del pueblo rusa asegura que mantiene un diálogo contante con su par ucraniano

Defensora del pueblo rusa asegura que mantiene un diálogo contante con su par ucraniano

MOSCÚ (Sputnik) — La defensora del pueblo rusa, Tatiana Moskalkova, declaró que mantiene un diálogo constante con su homólogo ucraniano, Dmitri Lubinets, y que... 29.03.2023, Sputnik Mundo

La defensora del pueblo rusa también subrayó que el proceso no debe politizarse. "Es muy importante que la parte ucraniana no politice las cuestiones aquí, de lo contrario, el diálogo simplemente no llegará más lejos y solo la gente sufrirá por ello", enfatizó Moskalkova. Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

