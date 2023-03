https://sputniknews.lat/20230329/el-monasterio-de-las-cuevas-de-kiev-impugnara-la-rescision-del-contrato-de-arrendamiento-1137459756.html

El Monasterio de las Cuevas de Kiev impugnará la rescisión del contrato de arrendamiento

El Monasterio de las Cuevas de Kiev impugnará la rescisión del contrato de arrendamiento

El abogado del Monasterio de las Cuevas de Kiev, el arcipreste Nikita Chekman, declaró que había presentado una demanda ante el Tribunal Económico de Kiev... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T09:03+0000

2023-03-29T09:03+0000

2023-03-29T09:03+0000

internacional

ucrania

iglesia ortodoxa ucraniana

religión

🌍 europa

derechos humanos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1d/1137459882_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_3d5269f52c4640e77a5011f2c5c89b54.jpg

Según el abogado, el monasterio ha apelado repetidamente al Gabinete de Ministros de Ucrania, a la Reserva del Monasterio de las Cuevas de Kiev y al Ministerio de Cultura para conocer los resultados del grupo de trabajo interdepartamental, que supuestamente encontró violaciones de los términos del contrato por parte del monasterio. Sin embargo, los organismos dijeron que el acceso a esta información estaba restringido."En consecuencia, la reserva acusa al monasterio de violar los términos del contrato, pero, al mismo tiempo, se le priva incluso de la oportunidad de dar una explicación oficial sobre este asunto. Precisamente esta injusticia sirvió de base para la solicitud de protección judicial", cita el sitio web de la Unión de periodistas ortodoxos al arcipreste Nikita Chekman.Cientos de fieles se reúnen para rezar en el monasterioCientos de feligreses de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica acudieron a rezar al Monasterio de las Cuevas de Kiev, que los monjes tienen que abandonar a petición de las autoridades, informó el canal de Telegram de la Iglesia ortodoxa ucraniana.El ultimátum dado a la Iglesia ortodoxa ucraniana por el Ministerio de Cultura expira este 29 de marzo.El 28 de marzo, el Ministerio de Cultura de Ucrania envió al monasterio de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica del Monasterio de las Cuevas de Kiev una notificación de rescisión unilateral del contrato de arrendamiento, según un documento al que ha tenido acceso Sputnik.Se espera que a partir del 30 de marzo comience a trabajar allí una comisión encargada de aceptar la propiedad. Se señala que durante los trabajos de la comisión solo podrán sacarse los efectos personales de los monjes y los bienes del monasterio.El 10 de marzo, la dirección de la reserva del Monasterio de las Cuevas de Kiev rescindió unilateralmente el contrato de arrendamiento y ordenó a los monjes que abandonaran el monasterio.En respuesta, el metropolita Pável (Lebed), vicario del monasterio, afirmó que los monjes del Monasterio de las Cuevas de Kiev no abandonarían el monasterio a pesar de las exigencias de las autoridades. En sus palabras, la oferta de "instalarse en la laura" fue hecha a los monjes por el Consejo Supremo y el Gobierno, no por el Ministerio de Cultura. Además, aseguró que no había ninguna directiva pertinente del Consejo de Ministros.El metropolita Pável también instó a los ucranianos ortodoxos a acudir al monasterio para un servicio de oración, subrayando que el deber de los creyentes es proteger sus santuarios junto con el clero por todos los medios legales.El 20 de marzo, los miembros del sínodo de la Iglesia ortodoxa ucraniana, encabezados por el metropolita Onufri, intentaron reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para transmitirle la postura de los creyentes, pero este se negó a recibirlos. Sin embargo, el ministro de Cultura, Oleksandr Tkachenko, destacó que los monjes podrían permanecer en el monasterio si se unían a la Iglesia ortodoxa cismática de Ucrania.En el último año, el régimen de Kiev organizó la mayor oleada de persecución de la Iglesia ortodoxa ucraniana, la mayor iglesia de Ucrania, a la que se identifican millones de creyentes, en la historia moderna del país. Con el apoyo de las autoridades, la cismática Iglesia ortodoxa de Ucrania asaltó iglesias, nacionalistas y cismáticos, atacó a clérigos y creyentes, se registraron sacerdotes, obispos, iglesias y monasterios.El Patriarca Kiril de Moscú y toda Rusia calificó la persecución de la Iglesia ortodoxa ucraniana de burla del principio de los derechos humanos y las libertades, e instó a los líderes religiosos y personalidades internacionales a impedir el cierre del Monasterio de las Cuevas de Kiev.

https://sputniknews.lat/20230326/la-onu-publica-un-informe-sobre-la-discriminacion-de-la-iglesia-ortodoxa-ucraniana-1137357209.html

https://sputniknews.lat/20230328/el-obispo-de-la-iglesia-ortodoxa-serbia-llama-a-la-onu-a-proteger-a-los-fieles-de-ucrania-1137438623.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, iglesia ortodoxa ucraniana, religión, 🌍 europa, derechos humanos