https://sputniknews.lat/20230329/petro-llama-a-consulta-a-delegacion-del-gobierno-en-mesa-con-eln-tras-ataque-terrorista-1137482499.html

Petro llama a consulta a delegación del Gobierno en mesa con ELN tras ataque terrorista

Petro llama a consulta a delegación del Gobierno en mesa con ELN tras ataque terrorista

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a la delegación del Gobierno en la mesa de negociación de paz con la guerrilla... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T17:04+0000

2023-03-29T17:04+0000

2023-03-29T17:04+0000

américa latina

gustavo petro

colombia

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

📰 proceso de paz en colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1d/1137482020_0:0:3314:1864_1920x0_80_0_0_22859a4b6d2e4500fdf996a2537952fb.jpg

"He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana (...) Repudio total al ataque al pelotón del Ejército en el Catatumbo, 7 soldados que prestaban su servicio militar y 2 suboficiales, soldados de la Nación y del Gobierno del cambio, asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo", puntualizó el mandatario en su cuenta de Twitter. El Jefe de Estado programó la reunión para el 3 de abril y en esta evaluará las decisiones que se tomarán con respecto a los recientes hechos. Además, Petro aseguró que este llamado a consultas no implica un congelamiento de los diálogos, ni que haya una decisión de que el Gobierno se levante de la mesa. Petro también condenó el hecho y criticó este tipo de ataques porque, según él, no corresponden a la idea de paz del Gobierno en medio de este proceso. Las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN se retomaron en 2022, luego de casi cuatro años de suspensión. El primer ciclo formal de diálogos entre el ELN y el Gobierno se celebró entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, en Caracas. La tercera fase de las conversaciones tendrá lugar en Cuba, en una fecha aún por definir.

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gustavo petro, colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, 📰 proceso de paz en colombia