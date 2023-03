https://sputniknews.lat/20230329/rusia-confirma-su-posicion-invariable-sobre-el-tratado-de-armas-nucleares-con-eeuu-1137459536.html

Rusia confirma su posición invariable sobre el tratado de armas nucleares con EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov corroboró que su país mantendrá invariable su posición sobre el nuevo Tratado START de... 29.03.2023, Sputnik Mundo

defensa

rusia

eeuu

tratado de reducción de armas estratégicas (start)

🛡️ zonas de conflicto

Sus declaraciones se producen después de que el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden asegurara el 28 de marzo que no iba cumplir con el envío de datos semestrales sobre el número de total de misiles, pese a que Washington no suspendió su participación en el tratado. "Washington debe tratar de corregir su triste historial de continuas violaciones del tratado START", subrayó Riabkov, tras recordar que los estadounidenses no suspendieron su participación en el mencionado acuerdo, y, por lo tanto, deben seguir enviado los datos semestrales, la fecha próxima vence a finales de abril. Rusia suspendió en febrero su participación en el Tratado START para evaluar las armas nucleares del resto de países de la OTAN, como Francia y el Reino Unido, que están fuera de todo escrutinio. Francia y el Reino Unido tendrían juntos más de 500 armas nucleares, según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI). El pacto de desarme nuclear, que expira en 2026, limita los arsenales de Rusia y de Estados Unidos a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva. Las dos potencias relanzaron en julio de 2021 el diálogo sobre un nuevo acuerdo de armas nucleares, actualmente en el aire. Rusia publicó el 17 de diciembre de 2021 sus propuestas de las garantías de seguridad que, en particular, comprometen a Estados Unidos a retirar sus armas nucleares de Europa y renunciar al despliegue de este tipo de armas fuera de su territorio. Según varios medios, el Pentágono mantiene arsenales nucleares en varios países miembros de la OTAN, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y otros.

eeuu

