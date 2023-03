https://sputniknews.lat/20230329/rusia-envia-un-llamado-a-la-onu-y-al-coi-en-defensa-de-los-atletas-rusos-y-bielorrusos-1137477595.html

Rusia envía un llamado a la ONU y al COI en defensa de los atletas rusos y bielorrusos

MOSCÚ (Sputnik) — La defensora del pueblo ruso, Tatiana Moskalkova, mandó un llamamiento a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los... 29.03.2023, Sputnik Mundo

Según la funcionaria, se impusieron "muchas condiciones" contra la participación de los atletas rusos y bielorrusos en los campeonatos internacionales, en especial, aquellas que violan gravemente sus derechos y libertades, "convirtiéndolos en profesionales de segunda clase". Moskalkova destacó que la política y el doble rasero no tienen cabida en los deportes. El 28 de marzo, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir que los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, que participen en los eventos deportivos bajo bandera neutral, aunque sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales. En febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania. A finales de enero pasado, después de que el organismo planteara el regreso de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales bajo bandera neutral, más 30 países se manifestaron en contra y pidieron al COI aclarar su postura. A su vez, el presidente del COI, Thomas Bach, declaró que no incumbe a los Gobiernos decidir quién puede participar en las competiciones internacionales.

