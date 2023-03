https://sputniknews.lat/20230329/un-alto-cargo-de-seguridad-ruso-advierte-de-consecuencias-catastroficas-para-occidente-1137464344.html

Un alto cargo de seguridad ruso advierte de "consecuencias catastróficas" para Occidente

Un alto cargo de seguridad ruso advierte de "consecuencias catastróficas" para Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — El comportamiento provocativo de Occidente en el contexto de la crisis ucraniana puede llevar a consecuencias desastrosas, afirmó el... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T10:39+0000

2023-03-29T10:39+0000

2023-03-29T11:00+0000

ucrania

internacional

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

occidente

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/02/18/1122241686_0:0:2185:1230_1920x0_80_0_0_2c9d04d36e2152c9df1febc70c277303.jpg

En particular, subrayó que las acciones de estos Estados contradicen "la esencia de la declaración conjunta de los líderes de los países del 'quinteto nuclear' del 3 de enero de 2022 que reitera el postulado sobre la inadmisibilidad de una guerra nuclear". Subrayó el compromiso completo de Rusia a esta declaración, agregando que Moscú "está convencida de la necesidad de evitar cualquier enfrentamiento militar entre los países poseedores de armas nucleares". Agregó que actualmente hasta 50 países del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también denominado grupo Ramstein, participan en las hostilidades en este país "del lado del régimen de Kiev". Además, informó que "hay pruebas irrefutables" de que EEUU realizó actividades biológicas en el territorio ucraniano y de la implicación de las élites estadounidenses en estos procesos. En particular, informó que se registraron brotes de infecciones cerca de los laboratorios para la investigación de infecciones en las ciudades de Ternopol, Odessa, Járkov y otras. Pátrushev advirtió que EEUU puede usar otros países como Georgia, Moldavia y algunos miembros de la OCS como polígonos para pruebas de armas biológicas. No obstante, el secretario del Consejo de Seguridad reiteró que Rusia alcanzará todos los objetivos de la operación militar especial en Ucrania a pesar del aumento de la ayuda militar a Ucrania por parte de EEUU y otros Estados de Occidente.El pasado 21 de marzo, la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, declaró que el Reino Unido tiene previsto suministrar a Ucrania municiones con uranio empobrecido para apoyar a Kiev en medio de la operación militar especial rusa. El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó entonces que Rusia se verá obligada a responder, si el Occidente colectivo empieza a utilizar armas con componente nuclear, mientras el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó los posibles envíos de municiones de uranio empobrecido a Kiev de un paso significativo hacia una mayor escalada del conflicto. Más tarde, el Ministerio de Defensa del Reino Unido alegó que se trata de un componente estándar de estas municiones que no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares. El uranio empobrecido es menos peligroso que el mercurio o el arsénico, pero durante la explosión se produce óxido de uranio que contamina el ambiente y provoca enfermedades graves en las personas.

https://sputniknews.lat/20230329/el-exprimer-ministro-ucraniano-advierte-que-polonia-busca-apoderarse-de-parte-del-territorio-1137460963.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, occidente, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa