La Cumbre por la Democracia de Biden es una "charlatanería"

"En este caso, sin embargo, no es sólo la cura la que es falsa, sino también la dolencia subyacente para la que se ofrece la cura", acusó el analista militar en un artículo para Sputnik. La segunda edición de la Cumbre por la Democracia comenzó hoy en Washington DC, con la participación de 120 países, a excepción de dos aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): Hungría y Turquía.De acuerdo con la página web oficial del evento, el objetivo es demostrar "cómo las democracias cumplen con sus ciudadanos y están mejor equipadas para abordar los desafíos más apremiantes del mundo".Sin embargo, Ritter apuntó que la visión estadounidense de la democracia promulgada por el Gobierno de Biden ignora que esta forma de gobierno "es un subproducto de las realidades políticas internas de un Estado soberano, donde su población constituyente construye instituciones y valores derivados de sus propias experiencias colectivas". De esa manera, aseguró que lo que Biden está tratando de hacer es ampliar el alcance del control de lo que llama el orden internacional basado en reglas, es decir, un estándar no escrito impuesto por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial que, en un momento, fue visto como el mecanismo necesario para supervisar los esfuerzos globales de reconstrucción posteriores al conflicto. Sin embargo, dicho estándar, opinó, fue utilizado finalmente como medio para sostener la hegemonía política, económica y militar estadounidense en el mundo. Por otro lado, el analista estimó que tras el término de la Guerra Fría, el país norteamericano se negó a adaptarse al mundo multipolar emergente y, en realidad, optó por usar la causa de la democracia como un medio para imponer su voluntad no sólo en sus antiguos oponentes ideológicos, sino también para obligar a que las naciones del mundo que habían adoptado puntos de vista no alineados se conformaran. Así, el exmarine aseveró que, en las décadas posteriores al final de la Guerra Fría, la realidad de la democracia estadounidense impuesta ha sido revelada como una falsa promesa. Así lo demuestran Afganistán, Irak, Libia, Yemen y, más recientemente, Ucrania, de acuerdo con Ritter.Asimismo, aseguró que las inconsistencias de la política exterior estadounidense, construida sobre la premisa de los derechos humanos que se adoptan selectivamente de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional de Estados Unidos, combinadas con las flagrantes insuficiencias del modelo democrático de ese país, han eliminado el lente color de rosa detrás del que Estados Unidos había protegido su visión de la democracia en el resto del mundo. Incluso, apuntó a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial son vistos cada vez más por el mundo en desarrollo como extensiones de los brazos de seguridad nacional y exterior de EEUU, la Unión Europea y la OTAN, el llamado Occidente colectivo, que se ha alineado abiertamente en contra de Rusia y China. Así, Ritter concluyó que la Cumbre por la Democracia de Biden "es simplemente la versión moderna de la estafa perpetrada por la máxima personificación del vendedor estadounidense de aceite de serpiente, Clarck Stanley, que ejercía su oficio a principios del siglo XIX".

