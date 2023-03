La oposición turca no logra ponerse de acuerdo sobre un candidato único a las presidenciales

https://sputniknews.lat/20230330/la-oposicion-turca-no-logra-ponerse-de-acuerdo-sobre-un-candidato-unico-a-las-presidenciales-1137528147.html

ANKARA (Sputnik) — La oposición turca no pudo ponerse de acuerdo sobre un candidato único a las presidenciales, ya que en una reunión el líder del partido... 30.03.2023, Sputnik Mundo

"Ince anunció que no retirará su candidatura de las elecciones presidenciales. Eso mostró que ambos líderes mantienen sus posiciones", escribió el periódico, y agregó que la oposición podría comenzar a "linchar a Ince" después de lo ocurrido. Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía están previstas para el próximo 14 de mayo. El principal oponente del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, candidato único de la Alianza Republicana, es Kilicdaroglur. Hay cuatro candidatos que participarán en las elecciones presidenciales. El 27 de marzo concluyó el plazo de recogida de firmas para los candidatos presidenciales propuestos por los partidos no parlamentarios: solo dos lograron reunir los 100.000 votos necesarios: Ince y el candidato del bloque Ata Ittifaki, Sinan Ogan. Muchos activistas de la oposición solicitan que Ince retire su candidatura de los comicios, creyendo que, de lo contrario, el político se llevaría parte de los votos de la oposición, y de esa forma se evitaría la victoria de Kilicdaroglu en la primera vuelta. En 2018, Ince participó en las elecciones como candidato del opositor Partido Republicano Popular, y obtuvo más del 30% de los votos, pero más tarde se separó del grupo político, creando su propio partido titulado Memleket. Los resultados de los sondeos aún no pueden indicar al favorito de las próximas elecciones, pero los expertos señalan que el proceso electoral actual será el más difícil para el Partido de la Justicia y el Desarrollo gobernante, en particular, debido a los terremotos, que se cobraron la vida de más de 50.000 personas, así como la difícil situación económica.

