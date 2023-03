https://sputniknews.lat/20230330/pedro-sanchez-resalta-que-la-ue-y-china-tienen-intereses-y-retos-comunes-1137510592.html

Pedro Sánchez resalta que la UE y China tienen intereses y retos comunes

MOSCÚ (Sputnik) — Europa y China gozan de intereses y desafíos comunes, declaró el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su intervención en...

Respecto a los intereses, explicó que en menos de una semana se reunió con más de 40 líderes de tres continentes diferentes y en todos los encuentros escuchó "el mismo anhelo de paz, estabilidad y prosperidad" y que "nadie quiere la fragmentación económica ni la guerra". Entre los principales desafíos para el mundo, indicó Sánchez, figuran, en particular, la emergencia climática, la pandemia del coronavirus y el conflicto en Ucrania. En cuanto al tema económico, recordó que China y la UE, como grandes mercados y entidades geopolíticas, compiten en algunas esferas y cooperan en otras. En particular, las empresas españolas y las empresas chinas son a menudo competidoras, de acuerdo con Sánchez, pero al mismo tiempo, "son socias en el desarrollo de proyectos de infraestructuras de transporte, energía y sanidad", no solo para Eurasia, sino también para el mundo. Dio un ejemplo de "las recientes inversiones de grandes grupos constructores chinos en empresas de ingeniería española, que están, además, creando oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos en América Latina", señala el comunicado. Asimismo, el presidente del Gobierno español llamó a Pekín a seguir profundizando la colaboración mutuamente beneficiosa, basándola en el respeto de la soberanía de cada país. Respecto al comercio, Sánchez recordó que el intercambio comercial entre España y China casi se duplicó entre 2017 y 2022, en particular, creció de 32.000 millones de euros a 57,7 mil millones de euros el año pasado. China es, según el comunicado, el primer proveedor de España y el mayor mercado de Asia para las empresas españolas y el número de ciudadanos chinos que visitan el país, como el de empresas que trabajan en España, también aumenta significativamente. Entre otros temas, Sánchez abordó el fortalecimiento del multilateralismo, la lucha contra el cambio climático, la necesidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y reformar la arquitectura financiera internacional.

