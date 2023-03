https://sputniknews.lat/20230331/el-expresidente-trump-confirma-que-apelara-la-acusacion-de-fiscalia-de-manhattan-1137578960.html

El expresidente Trump confirma que apelará la acusación de Fiscalía de Manhattan

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) confirmó que apelará una acusación en su contra recién aprobada por un gran... 31.03.2023, Sputnik Mundo

"!Apelación!", recalcó Trump en redes sociales, en un mensaje en el que afirma que el juez asignado a su caso, Juan Manuel Marchan, le odia. De acuerdo con el magnate, Marchan fue elegido por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y supuestamente convenció a Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, para que aceptara un acuerdo de culpabilidad por los cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales. Un gran jurado de Manhattan votó el 30 de marzo para acusar a Trump por supuestos pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, su presunta examante, pero el magnate negó las acusaciones y calificó el proceso de "cacería de brujas" y "evidente interferencia electoral". CNN, citando fuentes no identificadas, indicó que Trump podría enfrentar 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales y se espera que comparezca ante el tribunal el martes. El presidente Joe Biden ya dejó claro que no comentaría nada sobre la acusación contra Trump, cuyo equipo legal descartó toda posibilidad de aceptar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía neoyorquina.

