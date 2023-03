https://sputniknews.lat/20230331/el-foro-de-gas-del-mediterraneo-oriental-anuncia-su-disposicion-de-acoger-a-turquia-1137576640.html

El Foro de Gas del Mediterráneo Oriental anuncia su disposición de acoger a Turquía

El Foro de Gas del Mediterráneo Oriental anuncia su disposición de acoger a Turquía

ATENAS (Sputnik) — El Foro de Gas del Mediterráneo Oriental está dispuesto a recibir a Turquía, siempre que se respete el derecho internacional, declaró el... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T16:19+0000

2023-03-31T16:19+0000

2023-03-31T16:19+0000

internacional

turquía

chipre

grecia

política

seguridad

gas

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/1f/1131988662_0:6:3369:1901_1920x0_80_0_0_2c95c434f4d411d0df8dc59817fe0aba.jpg

"El Foro del Gas del Mediterráneo Oriental es un excelente ejemplo de cómo los países participantes utilizan la energía como catalizador para la paz y la cooperación. En este sentido, estamos abiertos a la admisión de nuevos miembros, como Turquía. Por supuesto, con la condición fundamental de que se respete el derecho internacional", subrayó Dendias. Al abordar lo relacionado con esfera de energía, el titular señaló que el objetivo de Grecia es convertirse en un punto de conexión mediante la diversificación de sus propios suministros de gas y electricidad, así como los de toda la región. Dendias reveló además que los ministros discutieron en detalle la situación en el Mediterráneo Oriental y, en particular, los últimos acontecimientos sobre el acuerdo de Chipre, que para Grecia "es la máxima prioridad nacional". El diplomático aseguró que también se discutió la situación en Turquía. "Después de los terremotos, como saben, hemos sido solidarios. Y eso no está relacionado con ninguna agenda geopolítica. Es un gesto basado en enfoques humanitarios, en un momento en que el vecino se enfrenta a enormes dificultades", agregó. En cuanto a las relaciones greco-turcas, Dendias resaltó que Atenas es consciente de que "las cosas no cambian de la noche a la mañana". La organización denominada Foro de Gas del Mediterráneo Oriental se creó en 2019 como una plataforma de debate para lanzar un mercado regional de gas, optimizar el desarrollo de recursos, reducir el costo de la infraestructura, ofrecer precios competitivos y mejorar las relaciones comerciales. Los fundadores de la alianza fueron Egipto, Grecia, Chipre, Israel, Italia, Jordania y Palestina.

https://sputniknews.lat/20230322/grecia-y-turquia-afirman-haber-avanzado-en-25-puntos-de-su-agenda-positiva-1137195322.html

turquía

chipre

grecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

turquía, chipre, grecia, política, seguridad, gas, 🌍 europa