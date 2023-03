https://sputniknews.lat/20230331/el-reino-unido-no-apoya-las-resoluciones-de-la-onu-sobre-los-peligros-del-uranio-empobrecido-1137572620.html

El Reino Unido no apoya las resoluciones de la ONU sobre los peligros del uranio empobrecido

El Reino Unido no apoya las resoluciones de la ONU sobre los peligros del uranio empobrecido

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa británico no apoya las resoluciones de la ONU de que el uranio empobrecido es perjudicial para la salud humana y el... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T15:04+0000

2023-03-31T15:04+0000

2023-03-31T15:04+0000

defensa

política

seguridad

reino unido

onu

uranio enriquecido

municiones

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1f/1137572471_0:183:2049:1335_1920x0_80_0_0_a23e5a3563e04ed98c70eebf7f59be16.jpg

La resolución de la Asamblea General de la ONU de 2022, en particular, establece que la investigación moderna no brinda una imagen suficientemente completa de las consecuencias del uso de armas con uranio empobrecido para los humanos y el medio ambiente. Asimismo, el titular negó que el Ministerio de Defensa consultase con organizaciones internacionales sobre la resolución de la ONU sobre el uranio empobrecido antes de decidir enviar municiones con ese material a Ucrania. El pasado 21 de marzo, la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, anunció que el Reino Unido tiene previsto suministrar a Ucrania municiones con uranio empobrecido para apoyar a Kiev en medio de la operación militar especial rusa. El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó entonces que Rusia se verá obligada a responder, si el Occidente colectivo empieza a utilizar armas con componente nuclear, mientras el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó los posibles envíos de municiones de uranio empobrecido a Kiev de un paso significativo hacia una mayor escalada del conflicto.Más tarde, el Ministerio de Defensa del Reino Unido alegó que se trata de un componente estándar de estas municiones que no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares. El uranio empobrecido es menos peligroso que el mercurio o el arsénico, pero durante la explosión se produce óxido de uranio que contamina el ambiente y provoca enfermedades graves en las personas.

https://sputniknews.lat/20230330/el-uso-de-uranio-empobrecido-en-conflictos-militares-1137507721.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, reino unido, onu, uranio enriquecido, municiones, 🌍 europa