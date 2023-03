https://sputniknews.lat/20230331/la-reaccion-de-neymar-tras-perder-un-millon-de-euros-en-un-casino-en-linea--video-1137567886.html

La reacción de Neymar tras 'perder' un millón de euros en un casino en línea | Video

La reacción de Neymar tras 'perder' un millón de euros en un casino en línea | Video

Neymar, el delantero del club francés Paris Saint-Germain (PSG), protagonizó un video emotivo en el que muestra su reacción tras perder un millón de euros en... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T14:41+0000

2023-03-31T14:41+0000

2023-03-31T14:41+0000

estilo de vida

👤 gente

⚽ deportes

neymar

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1f/1137571865_0:15:2111:1202_1920x0_80_0_0_c947a8ac10cd37f7195cfb501003997b.jpg

Neymar Jr. es conocido por su gran amor a los juegos de azar y participa en los torneos de póker. De hecho, el futbolista brasileño es también embajador de muchas actividades en este sector.Desde 2014 está fanatizado con el envite y en 2022 tomó parte en la Serie Mundial de Póker. Neymar declaró que cuando acabe su carrera como delantero, podrá viajar y participar en estos eventos con más frecuencia.Ahora que el deportista está lesionado y fuera de la cancha, le dedica más tiempo al póker. Pero su pasión no siempre desemboca en la suerte, pues en uno de los últimos torneos del póker en menos de dos horas perdió un millón de euros, lo que equivale aproximadamente a su salario semanal en el PSG.Esto le ha causado una reacción que quedó captada en video: primero Neymar parece estar llorando y luego se echa a reír histéricamente al son de una canción de Titanic, algo que muchos internautas han interpretado como que se lo tomó a broma.Sin embargo, todo era solo un truco de marketing de la casa de apuestas deportivas en línea en la que Neymar bromeó durante la transmisión. Desde el círculo del jugador informaron que "no hubo ninguna inversión por parte del atleta" y que no perdió ni un euro.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

👤 gente, ⚽ deportes, neymar, fútbol