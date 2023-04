https://sputniknews.lat/20230401/el-fmi-avala-nuevo-prestamo-millonario-para-ucrania-por-que-esto-no-le-conviene-a-kiev-1137617423.html

El FMI avala nuevo préstamo millonario para Ucrania: ¿por qué esto no le conviene a Kiev?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo préstamo por 15.600 millones de dólares para Ucrania como parte de un paquete de 115.000 millones de... 01.04.2023, Sputnik Mundo

Se trata del séptimo mayor préstamo en los 79 años de historia de la organización.La junta ejecutiva del FMI aprobó un primer desembolso inmediato de 2.700 millones de dólares para el Gobierno de Kiev, informó la institución crediticia internacional en un comunicado.Los objetivos de la nueva ayuda, dijo el FMI, son mantener una estabilidad económica y financiera en momentos de una "elevada incertidumbre" por el conflicto en Ucrania, restaurar la sustentabilidad de la deuda y promover reformas que impulsen a Ucrania a retomar el camino hacia una integración a la Unión Europea en un periodo post-conflicto.El nuevo paquete de ayudas contempla su implementación en dos etapas en un periodo de 48 meses. En una primera fase, que se contempla para este año y el próximo, se buscará un presupuesto sólido para 2023 y reforzar la política fiscal "evitando nuevas medidas que puedan erosionar los ingresos". También se pretende continuar con las medidas para bajar la inflación de manera constante y la estabilidad del tipo de cambio. Asimismo, se busca promover más la independencia del banco central."Las autoridades también están comprometidas a salvaguardar y continuar las reformas para fortalecer los marcos de gobernanza y anticorrupción, incluso a través de cambios legislativos. El gasto social será resguardado por el programa", señaló el FMI en su comunicado.La segunda fase se centrará en reformas estructurales "más ambiciosas" para la estabilidad macroeconómica, impulsar la recuperación en la era post-conflicto y fortalecer el crecimiento económico a largo plazo en el contexto del objetivo de Ucrania de acceder a la Unión Europea.Se espera que Ucrania revierta políticas anteriores al conflicto con Rusia, principalmente una tasa flexible de intercambio y metas inflacionarias, además de que impulse la productividad y la competitividad, dijo el FMI."Además, las políticas fiscales se centrarían en reformas estructurales críticas para anclar los ingresos a mediano plazo mediante la implementación de una estrategia nacional de ingresos, junto con el fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas y la introducción de reformas de gestión de la inversión pública para apoyar la reconstrucción de la posguerra", agregó la institución.Un plan costoso para KievDe acuerdo con un análisis del medio británico The Economist, el nuevo préstamo podría resultar costoso para Ucrania debido a los recargos de intereses y los requisitos impuestos por el fondo.Además, debido al gran número de préstamos contraídos, Kiev debe pagar recargos que están diseñados para "disuadir a los países de pedir al fondo más de lo que necesitan"."Para cuando Ucrania reciba todo el paquete, los recargos habrán aumentado probablemente otros tres puntos porcentuales en su factura de intereses. En total, el Gobierno ucraniano podría obtener un tipo del 7,5-8%", indicó The Economist.Aparte de ello, se destacó que todos los préstamos del FMI van acompañados de recetas económicas que deberían ayudar formalmente al país prestatario a reembolsar su deuda. Sin embargo, según el periódico, las reformas más sustanciales de la organización suelen girar en torno a la contención del gasto, que no es una opción mientras Ucrania esté en el conflicto."Hasta ahora, el FMI declaró que planea recomendar reformas fiscales, pero no especificó los detalles. Dada su reputación de mano dura, cualquier paso en falso en Ucrania podría resultar desastroso", advirtió.

