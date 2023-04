https://sputniknews.lat/20230401/paseo-tragico-dos-personas-mueren-durante-el-incendio-de-un-globo-aerostatico--video-1137616056.html

Paseo trágico: dos personas mueren durante el incendio de un globo aerostático | Video

Paseo trágico: dos personas mueren durante el incendio de un globo aerostático | Video

Al menos dos personas murieron en un globo aerostático que sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán, a unos 40 kilómetros al norte de la Ciudad de... 01.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-01T20:20+0000

2023-04-01T20:20+0000

2023-04-01T20:20+0000

américa latina

méxico

teotihuacán

estado de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/01/1137616213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7886804dc4be85ff534552aa5dab22da.jpg

A través de redes sociales se difundió el video del momento en el que se comienza a incendiar el globo y se alcanza a escuchar cómo una persona pide auxilio.Asimismo, se puede ver lo que aparentemente sería una persona arrojándose desde el globo en llamas, aunque las autoridades no han precisado cómo sucedieron los hechos.De acuerdo con medio locales, se confirmó la muerte de dos personas que iban a bordo del globo y se reportaron tres personas lesionadas que fueron trasladadas al Hospital General Axapusco.Según el reportero de seguridad Carlos Jiménez, las víctimas eran una matrimonio que había viajado con su hija desde Cuajimalpa, en la Ciudad de México, para subirse a los populares globos de Teotihuacán.Hasta el momento ni el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento de Teotihuacán y la Secretaría de Seguridad Pública han dado información oficial sobre el incidente.Según medios locales, la empresa responsable de la operación del globo trabaja de manera irregular, pero la información no ha sido confirmada.La Federación de Globos Aerostáticos en Teotihuacán (FEGAT) afirmó que la empresa involucrada no forma parte de su organización e hicieron un llamado para regular a quienes operan este tipo de vehículos en la zona de forma clandestina.

https://sputniknews.lat/20220302/teotihuacan-y-lamanai-entre-los-25-sitios-patrimoniales-que-estan-en-peligro-critico--1122515355.html

méxico

teotihuacán

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, teotihuacán, estado de méxico