Advierte papa Francisco casos de 'lawfare' en América Latina

El papa Francisco criticó la persecución judicial por motivos políticos conocida como 'lawfare' en América Latina, y condenó específicamente los casos del... 02.04.2023, Sputnik Mundo

En entrevista con la cadena televisiva argentina C5N, concedida antes de que el pontífice fuera internado en un hospital por problemas respiratorios, el jefe de la Iglesia católica afirmó que tanto Lula como Rousseff, fueron juzgados y, en el caso del primero, encarcelado, siendo inocentes y sin que hubiera pruebas en su contra."¿Qué pasó con Dilma Roussef? No pudieron, una mujer de manos limpias, excelente mujer, no pudieron y con Lula lo metieron en cana y todo eso y no pudieron", señala Francisco en la entrevista celebrada en El Vaticano."Un juez siempre crea jurisdicción, generalmente, puede crearla porque su creatividad va por ahí, pero una jurisdicción armónica con el derecho; cuando te encuentras con un juez que te crea una jurisdicción totalmente opuesta con el derecho es un chantapufi (poco serio o irresponsable), como decimos nosotros".Como antídoto, el papa sugirió alzar la voz y denunciar las irregularidades en los procesos judiciales. "Los políticos tienen esa misión, de desenmascarar una justicia que no es justa", dijo Francisco.En la entrevista, el Papa abordó diversos temas, desde la política interior de Argentina, sus visitas recurrentes a personas privadas de la libertad hasta la pandemia del COVID-19 y los abusos cometidos por miembros de la iglesia católica.En un punto de la plática, el jefe de la Iglesia católica afirma estar preocupado por el avance de la ultraderecha en el mundo."Yo le tengo pánico a los salvadores de la patria entrecomillas, un político que no tenga historia, un político de laboratorio, una buena persona, pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. Un muchacho no se casa con una chica sin historia, una chica no se casa con un muchacho sin historia, hay que conocer a la familia, de dónde viene, entonces en la política cuál es tu historia, cuál es tu pertenencia", afirma Francisco."La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre porque es centrípeta, no es centrífuga; no crea hacia afuera posibilidades de reforma, la derecha siempre es centrípeta", dice el Ponntifice.— ¿Cuáles serían los antídotos?—La justicia social no hay de otra, si vos quieres discutir con un político, un pensador, de ultraderecha habla de justicia social, habla en horizontal, de los pobres '¿usted es comunista padre? Mira, mi carta de identidad es mateo 25, lee Mateo 25 eso y al que dijo eso le dices comunista'. ¿Quién va a entrar al cielo? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso y me viniste a visitar; esa es la regla de conducta.

