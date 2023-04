Protestan comunidades árabes por la muerte de un beduino a manos de la Policía israelí

https://sputniknews.lat/20230402/protestan-comunidades-arabes-por-la-muerte-de-un-beduino-a-manos-de-la-policia-israeli-1137645178.html

La Policía precisó que el tiroteo ocurrió en un área no cubierta por cámaras de seguridad, y que, "desafortunadamente, el ataque terrorista en sí no fue grabado por las cámaras corporales de los oficiales involucrados". Mohamed Elasibi, de 26 años, residente de la ciudad beduina de Hura, en el sur del país, y recién licenciado de la carrera de medicina, fue tiroteado por la Policía israelí, que explicó que Elasibi tomó el arma de un oficial cerca de la Puerta de las Cadenas en la Ciudad Vieja, y que disparó dos veces antes de ser abatido a tiros por los agentes.Testigos de los hechos niegan esta afirmación y también funcionarios árabes han rechazado en su mayoría esa versión de los hechos, así como exfuncionarios policiales israelíes, quienes han dicho que es "difícil de creer" la insistencia de la Policía en que el tiroteo no fue capturado por ninguna de las muchas cámaras de circuito cerrado en el área, informó el ente público.La huelga abarca los servicios públicos, las empresas y todas las escuelas, excepto las instituciones de educación especial, así como una protesta masiva durante el funeral de Elasibi.El Departamento de Investigaciones Internas de la Policía del Ministerio de Justicia anunció que está investigando el incidente.Según el sitio de noticias Ynet, la familia Elasibi se puso en contacto con el grupo de derechos árabes Mossawa Center, que dijo que su investigación indicaba que los policías habían recibido asesoramiento legal antes de dar sus versiones iniciales a los interrogadores.

