Avance de los libertarios: "El crecimiento es por la falta de propuestas de otros sectores"

El economista Javier Milei de La Libertad Avanza continúa subiendo en las encuestas argentinas con sus ideas radicales y libertarias, a meses de las elecciones presidenciales. En otro orden, el presidente Lasso en Ecuador está atravesando un juicio político que podría sacarlo del cargo.

Argentina está atravesando un proceso complejo, donde la inflación, el aumento de la pobreza y el fracaso de las dos coaliciones principales están generando gran un descontento en parte de la sociedad, que se ve atraída por los discursos de los movimientos libertarios, con posiciones de derecha, radicales, como las de Javier Milei, que propone eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y reducir el Estado.La particularidad de estos movimientos es que logaron captar las voluntades de los jóvenes de los barrios populares, que tradicionalmente se volcaban a la izquierda.Daniel Feierstein, sociólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, afirmó en Cara o Ceca que "hasta hace unos cinco años, el voto de derecha estaba en los sectores de mayor edad y el de los jóvenes era más de izquierda. [Ahora] la fuerza de Milei ha tenido la capacidad de interpelar a esos jóvenes con un discurso que reivindica los años 90, una época que ellos no han vivido. Han sido muy inteligentes en escuchar las preocupaciones de estos sectores".Feierstein opinó además sobre si los libertarios tienen propuestas que puedan generar un cambio en beneficio de sus votantes: "El crecimiento de esta derecha no deriva tanto de sus grandes éxitos como de la falta de propuestas de los otros sectores políticos. Los planteos del campo progresista se han vuelto conservadores de algo que deberían ver como escandaloso, como el 40% de pobreza y sin, embargo la propuesta, no es la de producir un cambio drástico sino emparchar y sostener más o menos esta situación".Juicio político a Guillermo LassoEl presidente de Ecuador va a ser sometido a un juicio político, que fue votado el 30 de marzo por la Corte Constitucional. Ahora le corresponde a la Asamblea Nacional definir su futuro. Se necesitan 92 votos sobre 137 para destituirlo.Los cargos en su contra hacen referencia a presuntos delitos cuando estaba a cargo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que es una empresa pública que se dedica al transporte de hidrocarburos vía marítima hacia puertos nacionales e internacionales, antes de ser electo presidente en 2021.Decio Machado, consultor político, fue consultado en Cara o Ceca sobre las posibilidades de que Lasso sea destituído y dijo que "todo parece indicar que los votos están. De hecho, quienes votaron a favor de respaldar el juicio político fueron 104 de 137 curules. El Gobierno está intentando comprar votos a cambio de prebendas en la Asamblea Nacional. Es una especie de mercado persa en este momento. Pero parece dificil que se salve, porque hay un fuerte clamor popular que pide que Lasso se vaya del poder”.En febrero, Lasso sufrió un duro golpe político al perder el referendo propuesto por el Ejecutivo y ganar Quito y Guayaquil los candidatos progresistas. "Esto marca un cambio de tendencia. El índice de popularidad del presidente es del 16%, muy bajo y ya está hundido en las encuestas. Ha sido cuestionado en el último referendo popular. Este Gobierno no tiene sostén popular y el presidente carece de legitimidad", explicó Machado.

