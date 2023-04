https://sputniknews.lat/20230403/rusia-decide-suspender-el-pago-de-su-cuota-a-la-asamblea-parlamentaria-de-la-osce-en-2023-1137673474.html

Rusia decide suspender el pago de su cuota a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en 2023

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia decidió suspender el pago de su cuota a la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)... 03.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-03T19:20+0000

2023-04-03T19:20+0000

2023-04-03T19:20+0000

internacional

osce

viacheslav volodin

rusia

asamblea parlamentaria de la osce

De acuerdo con el presidente, Rusia se enfrenta a intentos de obstaculizar la labor de su delegación ante la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. "No debemos pagar por algo en lo que no participamos. Si no nos dejan trabajar este año, exigiremos que nos devuelvan el pago anterior", enfatizó Volodin. La delegación de Rusia lleva casi dos años sin participar en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, primero por la pandemia del COVID-19 y luego, debido a la negativa del Reino Unido y Polonia a conceder visados a los miembros rusos. La Asamblea Parlamentaria de la OSCE está conformada por 323 diputados de 56 países, la totalidad de los europeos más Estados Unidos, Canadá y algunas naciones de Asia Central.

