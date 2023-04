https://sputniknews.lat/20230403/una-encuesta-muestra-que-la-mayoria-de-los-estadounidenses-apoyan-acusacion-contra-trump-1137668201.html

Una encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses apoyan acusación contra Trump

Una encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses apoyan acusación contra Trump

WASHINGTON (Sputnik) — Un 60% de los estadounidenses aprueban la decisión del fiscal de distrito de Manhattan, Albin Bragg, de presentar cargos penales contra... 03.04.2023, Sputnik Mundo

Si bien el respaldo a la decisión del fiscal es diverso cuando se evalúa según simpatías partidarias (94% de los votantes del gobernante Partido Demócrata y 62% de independientes contra el rechazo de 79% de los seguidores del opositor Partido Republicano), fue transversal en todos los sectores demográficos: género, raza, edad y nivel educativo. Los encuestados se dividieron de forma más pareja cuando se les consultó si pensaban que el supuesto pago hecho por Trump a la estrella del porno Stormy Daniels por su silencio era ilegal o antiético: 37% dijeron que era ilegal, 33% que era antiético pero no ilegal, y 20% dijeron no estar seguros. No obstante, la encuesta reveló un apoyo general a Trump de 34%, un poco por encima al 32% constatado en enero. La encuesta de SSRS fue realizada entre 31 de marzo al 1 de abril, entrevistando a 1.048 adultos. Al día de hoy, el expresidente enfrentaría más de 20 cargos en el proceso penal que autorizó un jurado de Manhattan, el pasado 31 de marzo.

