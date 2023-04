https://sputniknews.lat/20230404/el-atentado-contra-el-periodista-tatarski-ratifica-el-pensamiento-antirruso-de-kiev-1137684752.html

El atentado contra el periodista Tatarski ratifica "el pensamiento antirruso" de Kiev

04.04.2023

2023-04-04T00:15+0000

2023-04-04T00:15+0000

2023-04-04T00:30+0000

El silencio de los medios occidentales sobre la muerte del Tatarski, asesinado en un atentado el pasado 2 de abril mientras ofrecía una conferencia en una cafetería de San Petersburgo, se explica por las conexiones que tiene ese sector mediático con la inteligencia de los países aliados de Ucrania, señaló el politólogo brasileño Lucas Leiroz.De acuerdo con el analista, el caso de Tatarski es similar al ocurrido con Daria Dúguina, en el que "lo más probable es que agentes occidentales participaran de algún modo en el atentado y luego movilizaran a los principales medios de comunicación para 'borrar las pruebas'". "Es posible que en un futuro próximo ocurra lo mismo en el caso Tatarski", señaló Leiroz. Según el especialista, Kiev sigue manteniendo una política abierta de ataques a civiles porque su orientación política es frontalmente antirrusa. "El enemigo del régimen neonazi establecido en 2014 no es el Gobierno de Putin ni el Estado ruso, sino todo el 'mundo ruso', incluidas la etnia, la cultura, la religión y la lengua. Esto explica la persecución de la Iglesia ortodoxa, la prohibición de la lengua rusa, la prohibición de la literatura y, por supuesto, el genocidio étnico", afirmó.El especialista explicó que, si el asesinado hubiera sido un periodista occidental o un corresponsal de guerra de alguna agencia cercana a Estados Unidos o la Unión Europea, la reacción sería diferente. Afirmó que habría una conmoción pública inducida por los medios de comunicación y el caso se utilizaría como herramienta de legitimación para escaladas antirrusas. "Es vergonzoso cómo algunos medios justifican el atentado"En este punto coincidió Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club de Periodistas de México. "No quiero pensar qué hubiera pasado si hubiera sido algo a la inversa", dijo Sáenz de Miera en la entrevista telefónica con Sputnik, en la que expresó su repudio al atentado.Este 3 de abril, el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informó que el atentado contra Tatarski fue planeado por los servicios especiales ucranianos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también apuntó a la implicación del régimen de Kiev en el acto terrorista. Según las autoridades, el crimen fue llevado a cabo con la participación de agentes que colaboraban con la Fundación Anticorrupción de Navalni (reconocida como agente extranjero y prohibida en Rusia).Daria Trépova, quien fue detenida como principal sospechosa de llevar a cabo el ataque, es una activa colaboradora de esta organización, señaló el Comité Nacional Antiterrorista. La ciudadana rusa de 26 años nacida en San Petersburgo fue castigada en febrero de 2022 con 10 días de arresto administrativo por participar una acción no acordada con las autoridades locales.Tras el fallecimiento del periodista Tatarski, el presidente ruso, Vladímir Putin, decidió otorgarle de forma póstuma la Orden del Valor "por el coraje mostrado en el cumplimiento de su deber profesional"."Rusia se enfrenta al régimen de Kiev. Es el régimen que apoya acciones terroristas, es el régimen que está detrás del asesinato de Daria Dúguina, es el régimen que está muy posiblemente detrás del asesinato de Fomin, detrás del atentado terrorista en San Petersburgo", dijo Dmitri Peskov horas antes de la condecoración. El funcionario transmitió las condolencias a los familiares y allegados de Tatarski, les deseó una pronta recuperación a los más de 30 heridos a causa del ataque y aseguró que los servicios especiales del país ya están tomando medidas para detener a los sospechosos.Asimismo, Peskov sostuvo que habrá medidas de seguridad reforzadas durante el desfile militar con motivo del 78 aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria (1941-1945) en la Plaza Roja de Moscú.

