Exministro de Defensa polaco: Varsovia recibe equipo antiguo para sustituir al suministrado a Kiev

Polonia se ve obligada a sustituir el armamento enviado a Ucrania por material que no es el más adecuado, declaró a la radioemisora 'RMF FM' el exministro de... 04.04.2023

Agregó que no es fácil conseguir que los aviones coreanos vuelen en los cielos polacos en los próximos meses. Asimismo, destacó que Polonia debe pensar ante todo en su propia seguridad en lo que respecta a la aviación porque hasta ahora no tiene aviones que puedan sustituir a los cazas F-16."Deberíamos entregar los MiG-29 a Ucrania porque de todos modos los sustituiremos por aviones más modernos", destacó Janusz Zemke.Además, el exministro instó a las autoridades a prestar atención al problema de la infrafinanciación de la Armada del país."Creo que la compra de tres buques es lo mínimo... Lo que puede causar cierta preocupación es la falta de inversión en submarinos. Aquí hay un silencio sorprendente. Somos un Estado marítimo, tenemos intereses en el mar Báltico y no solo en él. Tenemos que invertir en la marina", concluyó.El 3 de abril, el jefe de la Oficina de Política Internacional de la presidencia polaca, Marcin Przydacz, comunicó que Polonia envió cazas MiG-29 a Ucrania.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia anunció el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen el avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

