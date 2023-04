Argentina crea el 'dólar agro' y espera recaudar $ 6.000 millones con nuevo tipo de cambio

https://sputniknews.lat/20230405/argentina-crea-el-dolar-agro-y-espera-recaudar--6000-millones-con-nuevo-tipo-de-cambio-1137773682.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció la creación del 'dólar agro', un tipo de cambio diferencial de la moneda... 05.04.2023

El 'dólar agro' se cotizará a 300 pesos durante 45 días, con el fin de que productores de esa oleaginosa —entre otros complejos agroindustriales— liquiden unos ocho millones de toneladas para que el Estado pueda incorporar a sus arcas cerca de 6.000 millones de dólares.El 'dólar agro' contemplará también a las economías regionales, aunque en una primera etapa abarcará al complejo sojero y se pondría en marcha desde el 10 de abril hasta el 31 de mayo, para que los empresarios liquiden unos ocho millones de toneladas que equivaldrían a unos 3.500 millones de dólares para las arcas argentinas.De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios obtenidos por la Agencia Télam, a la fecha se llevan comercializados 36,3 millones de toneladas de soja de la campaña 2021/22, sobre una cosecha estimada en 44 millones de toneladas, lo que da cuenta la existencia de un potencial remanente de 7,7 millones de toneladas.Sin embargo, fuentes privadas dicen que el stock de la cosecha anterior está en los cuatro millones de toneladas.La profunda sequía que afecta a la región hace que la presente campaña se presente con rendimientos muy por debajo de lo común, por lo que se proyecta una producción de 25 millones de toneladas, es decir, una merma de 40% respecto del ciclo anterior.La aparición del 'dólar agro' intenta paliar esta situación en las finanzas nacionales, al tiempo que busca repetir el éxito del llamado 'dólar soja' 1 y 2, con los que el sector exportador liquidó más de 8.000 millones de dólares en base a una comercialización de casi 14 millones de toneladas en la primera edición, y cerca de 3.000 millones de dólares por la venta de seis millones de toneladas en la segunda, con cotizaciones especiales que ascendieron a 200 y 230 pesos por dólar respectivamente.La cotización oficial del dólar libre en Argentina es de 387 pesos para la compra y 391 pesos para la venta.Economías regionales y otras medidasSi bien aún no se han precisado detalles técnicos de cómo el anuncio aliviará a las economías regionales, desde la cartera de Hacienda afirman que el tipo de cambio será por 90 días, aunque todavía no se sabe cuáles serán las producciones que formarán parte del programa.Las economías regionales que quieran ingresar al Programa de Incremento Exportador deberán cumplir con tres requisitos: participar del programa de precios, mantener el empleo y garantizar el volumen y abastecimiento de los productos que forman parte del programa.El Ministerio de Economía busca con estas medidas incrementar el nivel de reservas del Banco Central y que con parte de lo recaudado se puedan mantener los programas de ayuda a las producciones que resultaron afectadas por la sequía, las heladas tempranas y el granizo.La otra medida anunciada por el titular de Hacienda es "para aquellos que no juegan limpio entre los exportadores; aunque hay un plazo de 180 días y hay muchos que hacen el esfuerzo y traen las divisas, eso se ve desdibujado, porque especulan y le hacen trampa al Estado".En virtud de ello, "para esos 3.700 millones de dólares de empresas argentinas que no han cumplido, habrá un mecanismo de suspensión del CUIT [Clave Única de Identificación Tributaria, un código con el que se identifica a trabajadores autónomos, comercios y empresas] de las empresas y de sus directores; aspiramos a que, aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central, se conviertan en personas no hábiles a nivel comercial".Asimismo, se les suspenderá el acceso al mercado único y libre de cambios si luego de 30 días de sancionado el decreto no cumplen con la obligación de liquidar a tiempo.

